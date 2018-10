El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos per precipitacions fortes i extremadament abundants

Per una banda, s'està acostant un front atlàntic que arribarà a casa nostra a partir de demà a la tarda. A això, s'hi suma el 'Leslie', l'huracà de categoria 1 que, tot i perdre força, arribarà a l'oest de la Península Ibèrica com a cicló post-tropical aquesta mateixa nit i que podria arribar també a casa nostra a últimes hores de demà. Tot plegat fa preveure que la situació meteorològica a Catalunya es pot complicar entre diumenge i dilluns. Davant d'això, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès diversos avisos.

Així doncs hi ha activat un avís per intensitat de precipitació. Els xàfecs i podran acumular més de 20 mm en tan sols 30 minuts. A més, podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa, pedra i ventades fortes. El perill serà alt demà al final del dia a les comarques de Tarragona i a les del sud de Lleida i de Barcelona.

540x306 L'avís d'intensitat de precipitació per demà / Servei Meteorològic de Catalunya L'avís d'intensitat de precipitació per demà / Servei Meteorològic de Catalunya

Durant la matinada de dilluns, les comarques amb perill alt seran les del sector central del litoral i prelitoral, mentre que el perill serà baix a la resta de les comarques del centre i el nord del país. Avançat el dia, les precipitacions més intenses tendiran a marxar.

540x306 L'avís d'intensitat de precipitació per dilluns / Servei Meteorològic de Catalunya L'avís d'intensitat de precipitació per dilluns / Servei Meteorològic de Catalunya

A banda, també hi ha vigent un avís per acumulació de precipitació (més de 100 mm en 24 h) a les comarques del litoral i prelitoral, així com a punts del vessant sud del Pirineu i el Prepirineu occidental entre demà al migdia i el migdia de dilluns.

El vent de xaloc que acompanyarà a aquest episodi meteorològic alterarà notablement l'estat de la mar. És per aquest motiu que als avisos anteriors s'hi suma també un avís per estat de la mar, amb onades que podran superar els 2,5 metres d'alçada a tota la costa entre demà a la tarda i dilluns al matí.