La Setmana Santa començarà amb ambient primaveral però tindrà dies d'hivern

El fred no acaba de marxar, aquesta nit ha tornat a glaçar en algunes comarques, tant del Pirineu com d'alguns punts del prelitoral. D'entre les temperatures mínimes més baixes d'avui en destaquem:

Puigcerdà, -3º

Guardiola de Berguedà, -1º

Girona, -1º

Olot, -1º

Sort, 0º

Caldes de Montbui, 0º

Solsona, 0º

Vielha, 1º

Lleida, 3º

Tàrrega, 3º

Cervera, 3º

Tarragona, 5º

Barcelona, 7º

El dia ha començat amb boira i núvols baixos en força comarques, sobretot a la Catalunya Central. Tot i això avui les clarianes predominaran, a la tarda el pas d'un front provocarà ruixats puntuals en diferents comarques, sobretot al Pirineu Occidental, però també en àmbits com el Gironès, la Selva o el Vallès. Al vessant nord del Pirineu els ruixats ja hi seran durant el matí, amb una cota de neu que se situarà poc per sobre dels 1.000 metres. En general aquest migdia la temperatura pujarà 2 o 3 graus més que ahir, encetarem la setmana amb un ambient més agradable. El vent es deixarà sentir amb cops forts als cims del Pirineu, i al vespre el mestral també bufarà amb ratxes de fins a 100 km/h a les Terres de l'Ebre.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre

Demà i dimecres farà molt de sol, al vessant nord del Pirineu els núvols no hi desapareixeran del tot, però en general seran escassos. La temperatura es dispararà per sobre dels 20º a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i en general les màximes s'enfilaran per sobre dels 15º. El vent perdrà força i la primavera traurà el cap.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per dimecres Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per dimecres

A partir de dijous un nou canvi de temps tornarà a fer baixar la temperatura. Dijous, divendres i dissabte l'ambient serà gairebé tan fred com el d'aquest cap de setmana que acabem de passar. Dijous i divendres poc molt hi haurà estones de pluja a la majoria de comarques, sobretot en el segon d'aquests dies. En general seran pluges poc abundants i que no duraran tot el dia, però caldrà estar pendents de la cota de neu, perquè divendres pot arribar a baixar dels 1.000 metres al Pirineu, i s'acostarà a aquest nivell a la resta de comarques.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per divendres Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per divendres

Dissabte encara podrien quedar algunes nevades al Pirineu, però el més probable és que els últims dies de Setmana Santa el temps sigui altre cop més assolellat i amb temperatures força primaverals, especialment diumenge i dilluns.