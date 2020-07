Setmana de calor molt moderada, temps canviant i algunes tempestes

Matí de núvols i gotellades puntuals en diferents comarques de la costa. Els núvols provoquen una sensació de xafogor molt marcada: aquesta nit la temperatura no ha baixat dels 24,5 graus al centre de Barcelona, i en indrets com Amposta o Blanes la temperatura mínima s'ha quedat en 22 graus. Malgrat aquest inici de setmana molt xafogós a prop de mar, encarem set dies d'ambient més agradable.

Aquest migdia la sensació tèrmica serà una mica més baixa que ahir. Ahir diumenge ja no es va arribar als 35 graus enlloc, i aquesta serà una tònica de tota la setmana. La calor seguirà disminuint a mesura que avanci la setmana i el termòmetre tocarà fons entre dimecres i dijous, dies en què la temperatura arribarà a ser fins i tot una mica més baixa del que tocaria per ser a l'inici de la canícula. L'estiu no s'estronca, però els pròxims set dies seran de calor molt moderada, sobretot al migdia.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

El canvi de temps també anirà acompanyat d'un temps canviant. Aquest matí els núvols s'aniran esqueixant i s'acabaran obrint clarianes també allà on el dia ha començat tapat o fins i tot amb algunes gotes. Aquesta tarda els ruixats i algunes tronades afectaran no només comarques del Pirineu, sinó també molts sectors de la Catalunya Central i comarques prelitorals, sobretot d'àmbits centrals com el Vallès, el Baix Llobregat o el Penedès. Alguns xàfecs podrien ser localment forts i deixar força aigua en poca estona.

Aquest dilluns no serà l'únic dia de ruixats d'aquesta setmana. Demà els xàfecs de tarda quedaran més enquadrats al Pirineu i Prepirineu, dimecres es repetiran i en aquest cas s'estendran també per moltes comarques de Girona. En general, els pròxims cinc dies núvols i clarianes s'aniran intercalant a la majoria de comarques; les estones de cel mig ennuvolat seran una tònica, sobretot a les tardes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

De cara al cap de setmana és probable que el sol predomini més clarament i desapareguin els ruixats de tarda fins i tot al Pirineu. Probablement el cap de setmana la calor tornarà a ser difícil d'empassar, però es continua sense dibuixar cap situació d'onada de calor clara.

Avui el vent seguirà bufant de mar cap a terra i això farà que el mar continuï una mica alterat, sobretot a la tarda. Predominaran les banderes verdes a les platges, però no serà un dia de mar plana. Demà al matí bufarà tramuntana al nord de la Costa Brava, però el vent moderat no durarà més enllà del migdia.