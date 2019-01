Setmana de fred i vent arreu, i de neu al Pirineu

El cel serè d'aquesta matinada, a banda de permetre l'observació de l'eclipsi de superlluna, ha afavorit que la temperatura pogués baixar arreu. De nou, les glaçades han estat presents al Pirineu, al Prepirineu i en algunes raconades de la depressió central i del prelitoral.

Al llarg del dia el sol serà el protagonista a la majoria de comarques. Es mantindrà el cel serè o poc ennuvolat en conjunt, tret de l'extrem nord del Pirineu. En aquest sector el cel quedarà molt ennuvolat i hi nevarà feblement durant tota la jornada. La nevada serà més continuada a l'Aran i a l'extrem nord del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça i d'Andorra, però de manera més puntual també podrà arribar a zones com la Cerdanya i el nord del Ripollès. Independentment, a la zona compresa entre el Baix Llobregat, la Selva i Osona s'espera que a la tarda creixin nuvolades que podrien arribar a deixar algun ruixat, més probable al voltant del Montseny. La cota de neu se situarà entorn dels 700 metres.

540x306 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La temperatura màxima serà una mica més alta que ahir. Se situarà entre els 5 ºC i els 10 ºC a l'interior, i els valors més alts –de fins a 12 ºC o 13 ºC– es registraran al litoral.

Els vents de tramuntana i de mestral es reforçaran durant la tarda a l'Alt Empordà, als cims del Pirineu, al sud del Camp de Tarragona i a la vall de l'Ebre. Hi haurà cops de més de 50 o 60 km/h en aquestes zones. Això accentuarà la sensació de fred, sobretot al final del dia.

Demà al matí el temps serà força tranquil, però a partir del migdia s'acostarà un front per l'oest que portarà un augment dels núvols i algunes precipitacions febles i disperses en punts de les comarques de Lleida i de Tarragona, amb una cota de neu que voltarà entre els 600 i els 800 metres. A més, es reactivarà la nevada al vessant nord del Pirineu durant la segona meitat del dia. L'ambient serà més fred, tant de dia com de nit.

Dimecres serà el dia més mogut. L'arribada d'un nou front durà alguns ruixats febles i dispersos que podrien aparèixer en qualsevol punt del territori fins a primera hora de la tarda. La cota de neu se situarà entorn dels 500 metres al terç nord i entre els 600 i els 900 metres a la resta. Per tant, en zones elevades de la serralada Prelitoral o de l'altiplà Central hi podria haver alguna enfarinada testimonial.

540x306 Precipitació prevista per dimecres / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per dimecres / Model GFS - ARAméteo

On la nevada serà més abundants és al vessant nord del Pirineu. Aquí es podrien acumular gruixos de més de 50 cm per sobre dels 2.000 metres i entre els 5 i els 20 cm en cotes mitjanes a les valls per sobre dels 700 metres. La neu també arribarà al vessant sud, tot i que de manera menys important.

L'altre protagonista de dimecres serà el vent de component nord i oest. Un cop marxi el front, la ventada serà gairebé general. Hi haurà cops de 50 a 70 km/h a la majoria de comarques, tot i que als cims del Pirineu, a l'Empordà i a bona part de les comarques de Tarragona les ratxes podrien superar els 80 o 100 km/h. El vent podria portar alguns flocs de neu en punts del Prepirineu.