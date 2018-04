Setmana amb més pluges i un ambient més de març que d'abril

Encetem una setmana en què el paraigua continuarà fent falta. Aquest cap de setmana les precipitacions han regat tot el país, i en algunes comarques de Girona i del Pirineu ho han fet en abundància. D'entre dissabte i aquest matí destaquen els 100 l/m2 caiguts a Espot (cota 2.500) i els 93 de la Bonaigua, també per sobre dels 2.000 metres. Però també hi ha registres importants lluny de les cotes altes del Pirineu (dades en l/m2):

Banyoles, 66

PN dels Ports, 64

Sant Pau de Segúries, 59

Girona, 58

Vielha, 44

Cassà de la Selva, 43

Anglès, 35

Pantà de Darnius, 33

Viladrau, 33

La Bisbal d'Empordà, 30

El Pont de Suert, 29

Horta de Sant Joan, 26

Ascó, 25

Amposta, 14

Tarragona, 14

Lleida, 7

Barcelona, 7

Les pluges a l'Empordà i a la serra de l'Albera ajudaran a recuperar el nivells del Pantà de Boadella, un dels més tocats encara per la sequera, i també aquest cop ha plogut a les Terres de l'Ebre, si més no de forma destacable.

Avui amb el pas de les hores els núvols s'aniran esqueixant al Pirineu i a les comarques de Girona, però a la tarda reapareixeran les pluges, en aquest cas concentrades al Pirineu i Prepirineu occidentals i en força comarques de Ponent, tot i que a última hora cal tenir en compte també la possibilitat d'alguns xàfecs a la Catalunya Central i al prelitoral. Aquesta tarda el vent d'entre sud i garbí es deixarà sentir moderat en molts punts de la costa i augmentarà la sensació de fred.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquest dilluns a la tarda Cops de vent màxims previstos per aquest dilluns a la tarda

Les pluges continuaran arribant els dies vinents. Segurament la borrasca més activa d'aquesta setmana ens afectarà a partir de demà a la tarda, entrarà per Ponent i farà ploure de forma general durant la nit de dimarts a dimecres. Dimecres començarà amb precipitacions arreu, però, com ahir diumenge, les pluges i nevades més abundants i continuades afectaran sobretot el Pirineu i les comarques de Girona. La cota de neu es mourà en general entre els 1.300 i els 1.500 metres, però dimecres al vespre pot arribar a baixar per sota dels 1.000 al Pirineu.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimarts Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimarts

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

La sensació de fred augmentarà els dies vinents, la borrasca de dimecres serà més freda que la del cap de setmana, i farà que la sensació sigui més de març que no pas d'abril. Entre dimecres i dijous la temperatura tocarà fons, i de cara a divendres i el cap de setmana l'ambient ja serà més normal per a l'època.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la de dimecres Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la de dimecres

La borrasca de demà a la nit i dimecres no serà l'última d'aquesta setmana. Entre divendres i dissabte el temps també s'entreveu inestable, tot i que difícilment plourà tant i de forma tant extensa com en la borrasca d'aquest cap de setmana o la de demà a la nit. Entre diumenge i dijous de la setmana següent és bastant possible que arribin dies amb sol i més calma.