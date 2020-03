Les ventades fan volar la coberta del pavelló de Cervera

La ventada de les últimes hores ha fet volar la coberta dels pavellons de Cervera i de Canet d'Adri sense que hi hagi hagut ferits ni danys estructurals, segons els Bombers de la Generalitat. Els fets han passat poc després de les vuit del matí. Aquest matí el fort vent ha arribat a cops de 109 km/h al Perelló, 102 a Mollerussa, 100 a Muntanyola o 99 a Cervera. Entre les 7 i les 9 els bombers han atès més de 40 avisos relacionats amb el vent. El vent més fort ha arribat en el moment en què una banda de precipitació creuava la zona.

En moltes comarques avui el vent serà més protagonista que la pluja. Aquesta nit hi hagut un cop de vent de 161 km/h al Puig Sesolles, al Montseny, i les ventades han arribat també fins al 98 km/h a les Planes d'Hostoles o fins als 84 a Vilobí d'Onyar. Avui els cops de vent de 60 o 70 km/h s'aniran produint en moltes comarques centrals i del sud de Catalunya, tant a la costa i al prelitoral com a Ponent.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest migdia Cops de vent màxims previstos per aquest migdia

Demà al vespre hi haurà una altra situació de ventades fortes més important que la d'avui, aquest dimarts a última hora el mestral bufarà amb ratxes que poden superar els 100 km/h a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i fins i tot a Ponent i en àmbits com el Penedès. Les ventades seguiran sent protagonistes durant la segona part de la setmana.

Encetem setmana amb un canvi de patró en el temps. La borrasca que ens afecta avui serà la primera d'una sèrie de pertorbacions que aniran venint aquests dies. Avui les pluges i nevades afectaran sobretot el Pirineu i Prepirineu. Al vessant nord de la serralada és on seran més abundants, mentre que a la resta en general els ruixats que apareguin seran més aviat minsos i de poca estona. El dia serà insegur, però a les comarques centrals i del sud les pluges que arribin a aparèixer duraran poc i seran poc abundants.

A la tarda la cota de neu arribarà a baixar per sota dels 1.000 metres al vessant nord del Pirineu i, per tant, tot i que la nevada d'avui serà sobretot en cotes mitjanes i altes, també afectarà en alguns moments el fons de les valls a la Vall d'Aran, al nord del Pallars, a Andorra o fins i tot al nord de la Cerdanya. En cotes mitjanes i altes el gruix de neu podria superar els 20 o 30 centímetres. El Meteocat té actiu un avís per neu que afecta la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. També hi ha actius avisos per vent i estat de la mar.

El canvi de temps obrirà la porta a un ambient més fred, la pròxima nit serà força més hivernal, sobretot a la Catalunya Central i en comarques interiors de Girona, on demà el dia començarà fins i tot amb algunes glaçades. Aquesta setmana hi haurà pujades i baixades de temperatura freqüents. En general ens espera un primer tram de març molt més de final d'hivern que no pas de primavera.

Aquests pròxims set dies les nevades seran insistents al vessant nord del Pirineu, demà a la tarda tornarà a nevar amb certes ganes, i entre dijous i divendres les precipitacions seran novament molt abundants, amb una cota de neu que podria ser fins i tot més baixa. Després de setmanes de monotonia, ara entrem en una fase de nevades intermitents que sobretot afectaran el Pirineu Occidental i molt especialment el vessant nord de la serralada. Al final de la setmana les acumulacions de neu podrien superar àmpliament el mig metre de neu nova a les cotes altes del Pirineu.

Entre dijous i divendres també reapareixeran alguns ruixats en altres comarques però, com avui, les pluges duraran més aviat poca estona i no acumularan gaire aigua. El cap de setmana el temps s'entreveu més estable, a l'espera segurament de més borrasques de cara a la setmana que ve.