Sol, boires i pols del Sàhara a l'espera de més pluja i neu

La manca de vent fa que les nits siguin fredes, però tot i així seguim sense veure les glaçades fortes de novembre i desembre. Aquest matí la temperatura ha rondat els 0º en moltes comarques interiors, però en general no ha baixat més que ahir. Al migdia l'ambient també serà similar. Avui les màximes es quedaran una mica més curtes que ahir a Ponent, però en general rondaran els 15º.

Aquest matí han aparegut més bancs de boira que ahir, tant al pla de Lleida com en punts de la Catalunya Central i del prelitoral, i en general s'aniran desfent durant el matí. Més enllà d'això avui farà sol arreu. Demà no hi haurà grans canvis: les boires aniran a més però el sol continuarà predominant en general.

Per a dijous els mapes continuen dibuixant el pas d'una pertorbació que provocarà una situació de pluges i nevades en moltes comarques de Girona i de Barcelona. Serà una tongada de precipitacions més aviat curta, però que podria deixar entre 5 i 10 l/m2 a força indrets durant la tarda i el vespre. La cota de neu es tornarà a situar per sota dels 1.000 metres a última hora del dia.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dijous Acumulacions de precipitació previstes per a dijous

No seran pluges i nevades tan abundants ni tan extenses com les de divendres, però al Montseny i en punts alts de la Catalunya Central és bastant probable que, com divendres, hi torni a aparèixer la neu. A l'altiplà central, a Ponent i a les comarques del sud és menys probable que hi hagi precipitacions destacables. Entre avui i demà arribarà força pols del Sàhara a la Península, de manera que és possible que les precipitacions vagin acompanyades de fang, sobretot en els primers moments.

540x306 Cota de neu prevista per a dijous a la nit Cota de neu prevista per a dijous a la nit

Els mapes del temps dibuixen clarament que en l'inici del cap de setmana tot això ja haurà passat, i en tot cas a partir de dissabte al vespre podrien reaparèixer les nevades al Pirineu, altre cop a qualsevol cota de la serralada. El temps del final del cap de setmana encara és bastant incert.

La temperatura baixarà clarament quan arribi aquest canvi de temps. A partir de dijous l'ambient serà molt més d'hivern, i els mapes del temps avui fan pensar que el fred continuarà durant el cap de setmana. El descens serà d'entre 2 i 5 graus en general, i de fins a 10 al Pirineu. Tramuntana i mestral bufaran amb ganes dijous i podrien reactivar-se al final del cap de setmana.

540x306 Sol, boires i pols de Sàhara a l'espera de més pluja i neu Sol, boires i pols de Sàhara a l'espera de més pluja i neu

Ahir dilluns comentàvem la possibilitat d'una potent onada de fred per a la setmana que ve; avui els mapes del temps han rebaixat les opcions d'un escenari d'aquest tipus, però sí que sembla clar que el febrer començarà amb una sensació d'hivern molt més viva que la que hem tingut en general al gener.