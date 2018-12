Sol, boires i núvols prims a l'espera de canvis de cara a dijous

Un matí més la presència de núvols alts i mitjans ha provocat una albada preciosa amb tons rogencs en molts indrets. Són núvols que s'han format a sotavent del Pirineu, a causa del vent de nord-oest que encara bufa. Avui serà un dia amb molt de sol i només algunes bandes de núvols prims, i les temperatures màximes tornaran a superar amb facilitat els 15 ºC al migdia, fins i tot a Ponent, on la boira s'ha aixecat després del vent de mestral del cap de setmana.

Els pròxims dies no hi haurà canvis destacables en el temps. La boira tornarà a guanyar terreny a les fondalades interiors, i a la resta el sol es combinarà com a molt amb algunes bandes de núvols prims. És probable que dijous arribi un front més actiu, que, en aquest cas sí, torni a fer ploure i nevar en moltes comarques. En general seran precipitacions minses, plugims o nevades febles al Pirineu. Probablement aquest serà l'únic canvi de temps important de la setmana, ja que de cara al cap de setmana el temps s'entreveu altre cop molt tranquil.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dijous Acumulacions de precipitació previstes per a dijous

Avui el vent anirà clarament a la baixa, i durant aquesta primera part de la setmana no es deixarà sentir gairebé enlloc. El front de dijous reactivarà la tramuntana i el mestral, que tornaran a bufar amb ratxes fortes al Pirineu, a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, tant dijous com divendres. El vent en aquest cas entrarà més de nord i bufarà més extensament a l'Empordà.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a dijous a la tarda Cops de vent màxims previstos per a dijous a la tarda

La temperatura baixarà una mica els dies vinents, però el canvi només es notarà clarament al Pirineu, on entre dijous i divendres el termòmetre baixarà fins a 5 graus. El cap de setmana tornarà a a entrar aire més càlid, cosa que vol dir que com a mínim fins a mitjans de desembre el fred d'hivern continuarà sense fer-se present en general. A llarg termini per ara tampoc hi ha indicadors que facin pensar en cap fredorada abans de Nadal.