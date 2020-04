Surt el sol però la temperatura es mantindrà a ratlla

Aquest divendres ha començat amb glaçades al Pirineu i fins i tot en algunes comarques de Girona. L'obertura de clarianes ha sigut més ràpida a les comarques del nord i això ha permès que en aquests sectors la matinada fos freda per ser principis d'abril. La temperatura ha baixat fins a -2 graus al Pont de Suert i fins a -1 a Puigcerdà i a Olot, i a Girona el termòmetre també ha arribat fins als 0 graus.

Els núvols es van trencant i avui ja serà un dia en què predominarà el sol, tot i que en moltes comarques de la costa i del prelitoral encara hi haurà estones de cel mig ennuvolat, sobretot al sud del país. El cap de setmana començarà amb cel serè, i tot i que diumenge apareixeran algunes bandes de núvols per l'oest, en general també serà un dia amb grans clarianes.

De cara a dilluns podria tornar a ploure en algunes comarques. Avui els mapes del temps han rebaixat les opcions d'una ploguda molt general i destacable, però és molt possible que la setmana que ve comenci amb alguns nous ruixats al Pirineu, a les Terres de l'Ebre i a Ponent. En tot cas, serien pluges menys abundants i de menys estona que les últimes. En general la setmana que ve s'entreveu amb moltes més clarianes que aquesta.

651x366 Probabilitat en tant per cent que dilluns ploguin més de 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dilluns ploguin més de 5 l/m2

La temperatura serà cada cop més primaveral, però no hi haurà canvis bruscos. Aquest cap de setmana encara seran ben pocs els termòmetres que superaran els 20 graus al migdia, però a mesura que avanci la setmana que ve cada cop la temperatura serà més normal per a l'època. Al vespre i a primera hora la fresca seguirà sent molt notable. Avui bufarà tramuntana moderada a l'Empordà, però en general aquest cap de setmana el vent no serà gens protagonista.