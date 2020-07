Tarda i nit amb ruixats sobtats en diverses comarques de l'est

Aquest dimecres ha començat amb força intervals de núvols i temperatures molt agradables a la majoria de comarques. A Vic, per exemple, la temperatura mínima ha baixat fins als 13 graus, el valor més baix des del 20 de juny, cosa que s'ha repetit en molts observatoris. En general el termòmetre no baixava tant des d'abans de Sant Joan, però al centre de Barcelona la temperatura mínima s'ha quedat encara per sobre dels 23 graus.

Avui serà un dia tant o més agradable que ahir. La calor tornarà a ser molt suportable en general, pocs termòmetres passaran dels 30 graus, un fet poc habitual per ser el dia de l'inici de la canícula. Els intervals de núvols mantindran el cel mig ennuvolat en moltes comarques de la meitat est. Aquesta tarda es repetiran els ruixats intermitents, tot i que avui hi haurà menys possibilitat de tempesta que ahir o dilluns. Els ruixats afectaran sobretot les comarques de Girona, però podrien arribar també al Vallès i al Maresme.

De matinada i demà a primera hora cal tenir en compte també la possibilitat que plogui en indrets de la costa central. Caldrà estar atents a possibles xàfecs locals però abundants sobretot entre el Garraf i el Maresme. Demà a la tarda es podria escapar algun ruixat puntual al Pirineu oriental, però ja serien fenòmens molt aïllats.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Divendres encara hi haurà intervals de núvols i temps una mica insegur a la meitat est, però el cap de setmana el sol predominarà de forma clara. Ni dissabte ni diumenge hi haurà tempestes de tarda al Pirineu. Les tronades podrien reaparèixer a la serralada de cara a dilluns.

Pel que fa a la temperatura, demà el termòmetre començarà a pujar a Ponent i al Pirineu, però la temperatura es mantindrà a ratlla en moltes comarques de la costa i del prelitoral. La calor intensa tornarà de cara al cap de setmana, especialment diumenge, que ja serà un dia en què la temperatura real o la sensació tèrmica es tornaran a enfilar fins als 35 graus en molts indrets. La setmana que ve la calor serà molt més difícil d'empassar, a partir de diumenge encadenarem 3 o 4 dies de temperatures altes.

La tramuntana seguirà bufant al nord de la Costa Brava ben bé fins a l'inici del cap de setmana. Divendres el vent fins i tot s'enfortirà i les ratxes superaran els 50 km/h en algunes platges al nord del cap de Begur. Aquesta tarda el mar estarà una mica més mogut que ahir, en general fins al cap de setmana hi haurà àrees de maror i aniran apareixent algunes banderes grogues en diverses platges.