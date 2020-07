Temperatura més moderada a l'espera del pic de calor més forta de l'estiu

Aquest dimecres ha començat amb temperatures una mica més agradables que ahir, tot i que a les Terres de l'Ebre i al voltant de Barcelona les mínimes han continuat situant-se ben a prop dels 25 graus en alguns casos. La temperatura mínima més alta ha sigut la d'Alcanar: 25,1 graus. Aquest migdia en general farà una mica menys de calor que ahir, les màximes seguiran reculant, sobretot a Ponent. Només en punts de l'Empordà i la Catalunya del Nord la temperatura podria enfilar-se una mica més que ahir.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà i divendres arribarà el pic de calor més forta fins ara. Com ja va passar dilluns, la temperatura tornarà a acostar-se molt als 40 graus a Ponent. De cara a divendres és possible que en molts indrets s'arribin a superar les temperatures de dilluns. Divendres al migdia la sensació tèrmica vorejarà els 40 graus també a la costa i al prelitoral, tot i que aquí el termòmetre no pujarà tant. Les nits tornaran a ser fins i tot tòrrides en diferents punts de la costa. De moment el Meteocat té activats avisos per calor només al pla de Lleida.

No cal esperar que el cap de setmana comenci amb un canvi de temperatures evident. Dissabte el termòmetre començarà a baixar una mica, però a les Terres de l'Ebre una lleugera entrada de vent sec podria disparar encara una mica més la temperatura. Diumenge tampoc es notarà gaire millora però l'inici de la setmana que ve sí que serà més fresc. Entre dilluns i dimarts la temperatura serà clarament més baixa que avui, i per descomptat molt més baixa que demà i divendres. Al Pirineu el termòmetre arribarà a baixar més de 10 graus, i en general cal esperar una refrescada d'entre 3 i 5 graus.

651x366 Temperatura màxima prevista per divendres Temperatura màxima prevista per divendres

No hi ha indicis que aquesta nova situació de fresca sigui la tònica de tota la setmana que ve, el més probable és que la segona part de la pròxima setmana torni a ser de calor intensa, però els indicadors a llarg termini fan pensar que les calorades fortes que puguin arribar continuaran sent més aviat curtes.

Pel que fa a l'estat del cel no s'esperen grans canvis. Aquesta tarda es formaran algunes tempestes a l'Aragó i no és descartable que algun ruixat arribi a la Franja, però en tot cas serien fenòmens molt aïllats. Avui farà sol i els ruixats de tarda que puguin aparèixer al Pirineu també seran en tot cas molt puntuals.

Demà entre mig matí i migdia el cel quedarà més enterbolit. En moltes comarques de la meitat nord de Catalunya s'hi presentaran bandes de núvols alts i mitgencs que no deixaran pluja i a la tarda el sol predominarà arreu. El cap de setmana podrien començar a aparèixer alguns ruixats i tempestes al Pirineu i en altres indrets de l'extrem nord de Catalunya, però en general continuarà el domini del sol.

Dilluns el canvi de temperatures anirà acompanyat d'un temps més insegur i probablement amb ruixats al Pirineu, a la Catalunya Central i en moltes comarques de Girona, però tot fa pensar que aquest temps més variable durarà només un dia.

Ahir a la tarda i nit el vent de llevant es va deixar sentir moderat en molts punts de la costa. Avui això no passarà. Els dies vinents tornarà el règim de marinades i la situació marítima serà tranquil·la. Només en alguns sectors del nord de la Costa Brava el vent de sud podria deixar-se sentir moderat entre demà i divendres.