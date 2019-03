Temperatures desbocades per encetar una setmana en què l'ambient serà més d'hivern

És possible que quan hàgiu mirat el termòmetre de casa aquest matí hàgiu pensat que li fallen les piles, però no és el cas. La massa d'aire càlid que tenim a sobre i el vent sec de les últimes hores han disparat la temperatura fins a fregar els 20º aquesta matinada en molts punts de la costa i el prelitoral. El dia ha començat amb 18º a Tarragona, 17º a Girona i 16º a Barcelona, mentre que a Lleida hi havia 5º. Molta diferència entre la temperatura a prop de mar i a l'interior.

Avui al migdia també hi haurà força diferència entre la temperatura de la costa i la de Ponent. Mentre a l'oest i al Pirineu en general farà una mica més de fred que ahir, a prop de mar el termòmetre superarà amb facilitat els 20º. Avui serà un dia enterbolit, amb núvols més espessos a l'interior i al Pirineu, però en canvi més trencats a prop de mar. El vent de Ponent es deixarà sentir moderat aquest matí.

Tot i aquest inici de setmana tan poc fred en algunes comarques, els dies vinents tornarem a valors molt més normals per ser principis de març. Demà el canvi de temperatura es notarà sobretot a prop de la costa, però entre dimecres i dijous els termòmetres recularan de 3 a 5 graus en general. Moltes màximes no passaran dels 15 graus i, sense que hi hagi un retornat brusc cap a l'hivern, sí que les jaquetes faran més falta que els últims dies.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Aquesta setmana també hi haurà algunes pluges i nevades. Demà els núvols seran una mica més espessos que avui, però no plourà enlloc. Dimecres el pas d'un front més actiu farà ploure i nevar al Pirineu i deixarà també ruixats en moltes comarques de Ponent i la Catalunya Central. Al voltant de Barcelona, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre és difícil que hi plogui els deis vinents, però en canvi dijous també hi haurà ruixats en força comarques de Girona.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

Al Pirineu la cota de neu s'acostarà als 1.000 metres al vessant nord, però la majoria de les precipitacions d'aquesta borrasca cauran amb una cota de neu d'entre 1.400 i 1.700 metres. El cap de setmana el temps millorarà en general, també a la serralada, però la setmana que ve és possible que hi hagi noves tongades de nevades.

Entre dimecres i dijous el vent bufarà puntualment fort al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i en general aquesta setmana no hi haurà l'estancament i les inversions tèrmiques dels últims dies. A Barcelona la contaminació ja ha baixat per sota del límit permès, aquest matí la mitjana de partícules PM10 de les últimes 24 hores era de 28 micrograms per metre cúbic d'aire a Gràcia, molt per sota dels més de 50 que hi havia divendres.