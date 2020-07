Temperatures de fins a 40 graus per encetar la setmana de calor més dura d'aquest estiu

Avui serà el dia de calor més forta d'aquest estiu fins ara. Aquest matí la pujada del termòmetre ja s'ha començant a notar en algunes comarques de Ponent. A Lleida la nit ha sigut tropical i la mínima s'ha quedat en 21 graus, a l'Observatori de l'Ebre no s'ha baixat de 23 graus i al Pantà de Riba-roja la mínima ha sigut de 24,5.

Aquesta tarda alguns termòmetres podrien arribar fins als 40 graus a Ponent, i moltes màximes se situaran entre els 38 i els 39 graus. També a la Catalunya Central i en alguns punts de l'Empordà la temperatura saltarà clarament per sobre dels 35 graus. En general a la costa i al prelitoral el termòmetre no pujarà tant, però la sensació tèrmica superarà amb facilitat els 35 graus al migdia. El Meteocat té un avís actiu per calor que afecta un seguit de comarques de Ponent, del Prepirineu i del nord-est, i el perill per calor es considera alt al Segrià, al Pla d'Urgell, al Bages i a l'Alt Empordà.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Aquesta setmana serà en conjunt la de més calor d'aquest estiu fins ara, però entre demà i sobretot dimecres la temperatura es moderarà, amb una baixada de fins a 3 o 4 graus en moltes comarques de l'oest. Entre dijous i dissabte una segona fuetada de calor molt forta podria fer que encara se superessin les temperatures d'avui, sobretot en comarques de la costa i del prelitoral. Al voltant de divendres cal esperar novament temperatures extremes, i en aquest cas segurament els avisos del Meteocat afectaran més comarques.

Cap al final del cap de setmana un nou canvi de masses d'aire farà que la calor molt forta s'interrompi en l'inici de la setmana que ve, però és poc clar si aquesta refrescada durarà o si més aviat quedarà contrastada ràpidament per un nou pic de calor.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Pel que fa a l'estat del cel avui el sol predominarà, però a última hora són possibles algunes tempestes al Pirineu, sobretot al sector occidental de la serralada. Demà hi haurà algunes estones més de cel enterbolit, però en general els dies vinents els ruixats i tempestes de tarda seran escassos fins i tot al Pirineu. Aquesta setmana serà clarament de sol.

Avui el vent de garbí bufarà moderat al Maresme i al sud de la Costa Brava, fet que pot obligar a posar algunes banderes grogues en aquests sectors. A la tarda el vent també es deixarà sentir moderat a la vall de l'Ebre. Demà el vent serà més feble i bufarà de mar cap a terra, cosa que farà que la sensació tèrmica a la costa sigui tant o més alta que avui.