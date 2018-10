Temperatures de fins a 25º a quatre dies del fred d'hivern

La tramuntana que bufa fort a l'extrem nord de l'Empordà ha provocat que avui el dia hagi començat amb un panorama de temperatures molt estrany, mentre a Vic i a Girona a primera hora el termòmetre marcava 7º, a Roses n'hi havia 23º. Aquesta tramuntana reescalfada juntament amb una lleugera entrada de vent de ponent faran que avui sigui probablement l'últim dia de l'any en què hi hagi temperatures de més de 25º en diverses comarques. Aquest dimecres serà un dia càlid per a l'època en moltes comarques de Girona, i en menor mesura en altres punts de la costa. A Ponent, en canvi, aquesta pujada de la temperatura ni es notarà.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui serà un dia predominat pel sol i amb menys humitat que en les darreres jornades. Demà no hi haurà grans canvis, però divendres una massa de núvols anirà enterbolint el cel amb el pas de les hores. Divendres gairebé no plourà enlloc, però en alguns moments el cel quedarà ja bastant tapat. Demà i divendres l'ambient no canviarà molt en general, però la temperatura recularà clarament a les comarques de Girona.

El canvi important de temps arribarà dissabte, amb una borrasca que deixarà pluges destacables en moltes comarques de Girona i de Barcelona, i que emblanquinarà el Pirineu de forma extensa per primera vegada aquest any. Les pluges i nevades ja afectaran el Pirineu al matí, i serà sobretot a la tarda quan descarreguin amb més ganes a prop de la costa. La cota de neu baixarà en picat durant el dissabte, a la tarda és probable que nevi per sota dels 1.500 metres a bona part de la serralada, i per sota dels 1.000 al vessant nord. És molt possible que a la Vall d'Aran, a Andorra o a la Cerdanya hi hagi la primera nevada al fons de les valls.

Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

Diumenge les pluges se centraran a les Balears, on hi podrien ser localment fortes i també abundants. A Catalunya el dia segurament hi serà mig ennuvolat però ja només amb risc de xàfecs puntuals a l'est. Entre diumenge i dilluns la nevada podria anar a més a la Vall d'Aran i al nord del Pallars.

Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

Tot plegat ens portarà de cap a l'hivern, entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge hi haurà fins a 20º de diferència al Pirineu, i més de 10º en moltes comarques. Els núvols segurament evitaran glaçades extenses, però les temperatures diürnes s'enfonsaran per sota dels 15º arreu i fins i tot per sota dels 10º en algunes comarques.

Diferència prevista entre la temperatura màxima de'avui i la de diumenge

Quan durarà el fred? La setmana vinent la temperatura s'anirà recuperant, però difícilment tornarà als valors dels últims dies fins als primers dies de novembre. La setmana que ve tot fa pensar que tindrem la visita de més borrasques, i per tant més opcions de pluja i neu abans no s'acabi l'octubre. Aquest fet podria evitar que hi hagi moltes temperatures sota zero a la nit, tot i la sensació de fred durant el dia.