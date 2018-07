Temperatures de fins a 40 ºC en el cap de setmana més calorós de l'estiu fins ara

Aquesta matinada ha sigut una mica més fresca que ahir en general, però al migdia la calor anirà a més. Una entrada d'aire saharià farà que els termòmetres pugin ja un parell de graus més que no pas ahir. Les temperatures màximes, tot i així, amb prou feina superaran els 35 ºC a Ponent i a les Terres de l'Ebre.

Avui en general farà sol, però al migdia una massa de núvols podria fer canviar una mica el temps a la costa i al prelitoral, el cel quedarà mig ennuvolat a l'est i no és descartable fins i tot que hi hagi algun xàfec puntual a la Costa Daurada. Tal com arribin, els núvols marxaran.

Aquest cap de setmana farà sol en general. Els ruixats i tempestes de tarda seran escassos al Pirineu, i els que es produeixin afectaran més aviat el sector francès de la serralada. La temperatura s'enfilarà fins al punt més alt d'aquest estiu fins ara, sobretot diumenge, dia en què les màximes arribaran als 40 ºC a Ponent, i la temperatura de sensació escalarà també fins a aquest valor en alguns punts de la costa.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Avui i demà el vent serà feble i la situació marítima tranquil·la, però diumenge el vent d'entre sud i garbí bufarà amb cops de 30 o 40 km/h, sobretot a la Costa Brava, també a les Pitiüses i al sud del País Valencià. Això farà que a l'Empordà diumenge la temperatura també es dispari especialment, amb màximes a prop dels 40 ºC.

Temperatura màxima prevista per a aquest diumenge

A partir de diumenge a la nit el temps canviarà, dilluns i dimarts de la setmana que ve seran dies de temps més canviant, ja no només al Pirineu i Prepirineu, sinó també en moltes comarques de Girona i de la Catalunya Central. Reapareixeran els ruixats i tempestes de tarda en molts d'aquests sectors. Entre dilluns i dijous el temps més variable també afectarà les comarques de Barcelona i altres sectors del prelitoral, on segurament apareixeran ruixats puntuals i aïllats.

Acumulacions de precipitació previstes per a dilluns

El canvi de temps anirà acompanyant d'un canvi de vent i de masses d'aire. Entrarà la tramuntana i això obrirà la porta a una normalització de la temperatura. La setmana que ve no serà fresca per a l'època, però sí que es pot dir que a partir de dimarts la temperatura tornarà a la normalitat i s'assemblarà molt més a la dels últims dies. Com acabarà la setmana que ve encara no és clar, però és poc probable que la calor forta torni abans del cap de setmana vinent.