La méteo en 1 minut: refrescada clara sense que arribi encara el fred

Avui la temperatura s'ha tornat a enfilar com si fos un dia de ple estiu en moltes comarques. D'entre les màximes més altes d'aquest dimarts en destaquen (en ºC):

Tortosa, 33

Castellbisbal, 33

Caldes de Montbui, 32

Vallirana, 32

Reus, 31

Valls, 30

Badalona, 30

Lleida, 30

Girona, 30

Barcelona, 29

Tarragona, 29

Demà els núvols aniran a més, especialment a les comarques de Girona i en general de la meitat est. Gairebé no plourà enlloc, però a la tarda s'escaparan alguns ruixats poc abundants al voltant del Ripollès i la Garrotxa, de manera més aïllada fins i tot podrien arribar a caure algunes gotes en comarques prelitorals o de la Catalunya Central. La nit de dimecres a dijous seran possibles algunes gotellades fins i tot a la costa central.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

La temperatura baixarà força, demà l'ambient s'assemblarà molt més al d'ahir dilluns que no pas al d'avui, la temperatura baixarà 5 o 6 graus en moltes comarques, sobretot pel què fa als valors del migdia. En general a llarg termini el que tenim per davant són 7 o 8 dies en què la sensació d'estiu continuarà sent clara. Les nits seran fresques, però al migdia la sensació tèrmica se situarà amb facilitat a prop dels 30 graus. No hi ha indicis de cap entrada d'aire fred com a mínim fins que entrem al mes d'octubre.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

Dijous i divendres predominarà el sol, però entre divendres a la tarda i dissabte al matí el pas d'un altre front tornarà a fer que el temps sigui més variable i insegur. Res fa pensar en pluges destacables però sí que s'escaparan alguns xàfecs aïllats en diverses comarques del Pirineu o fins i tot en altres àmbits. La segona part del cap de setmana s'entreveu amb més sol.