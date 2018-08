Temperatures nocturnes de rècord al voltant de Barcelona

Nit de molt mal dormir a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les temperatures mínimes han marcat valors excepcionals en alguns punts de la ciutat. Al Raval no s'ha baixat dels 28º en tota la nit; a Sant Andreu i al centre de Badalona la mínima s'ha quedat en 27º. Segons dades de l'observador Sergi Corral, al barri de Sant Andreu és la temperatura mínima més alta com a mínim des del 2005. Cap dels termòmetres oficials del Barcelonès ha baixat dels 25º, tampoc al Tibidabo. A l'aeroport del Prat la mínima ha sigut de 26º: només hi ha hagut nou nits més caloroses a l'aeroport des del 1944.

Avui la temperatura màxima continuarà pujant. En moltes comarques avui encara hi haurà un o dos graus més que ahir, fet que podria provocar ja fins i tot algunes màximes de 40º a les Terres de l'Ebre o a Ponent. Ahir es va arribar fins als 39º a Tortosa i a Tivissa, i fins als 38º a Lleida. El Meteocat té actiu una avís de situació meteorològica de perill per calor que per a avui ja afecta la majoria de comarques. Hi ha 25 comarques alertades de perill alt per calor.

540x306 Avís per calor per a aquest dijous emès pel Servei Meteorològic de Catalunya Avís per calor per a aquest dijous emès pel Servei Meteorològic de Catalunya

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

La calor s'allargarà encara 4 o 5 dies més, i el cap de setmana les màximes encara podrien pujar una mica més a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Entre les nits que venen algunes poden ser de cel enterbolit o mig ennuvolat, fet que dificultarà que la temperatura baixi. Per tant, és possible que durant el cap de setmana es repeteixin nits de tan mal dormir com l'última, o fins i tot pitjors. A partir de dimarts la temperatura baixarà com a mínim dos o tres graus, però de moment res fa pensar en un refrescada gaire notable; simplement la calor afluixarà una mica.

540x306 Temperatura màxima prevista per a dissabte Temperatura màxima prevista per a dissabte

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts que ve

Pel que fa a l'estat del cel, la calor forta dispara aquests dies les tempestes de tarda, que són locals però potents. Ahir a la tarda va pedregar en diferents punts del Ripollès, i en alguns casos amb pedres grosses com nous. A Planoles s'hi van acumular fins a 58 l/m2, i a Núria, 23.

Avui les tempestes es repetiran al voltant del Ripollès i també en punts de la serralada Transversal o fins i tot al Montseny. Avui els ruixats seran tan o més extensos que ahir, i podran tornar a ser forts al voltant del Ripollès. Demà i dissabte els ruixats aniran a la baixa, però diumenge probablement tornaran a aparèixer amb força en sectors del Pirineu.

540x306 Probabilitat en tant per cent que avui se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que avui se superin els 5 l/m2

Independentment d'això, entre divendres al vespre i dissabte s'espera que apareguin intervals de núvols en moltes comarques de Girona i de Barcelona que mantindran el cel mig tapat, sobretot en l'inici del cap de setmana.

A curt termini el vent continuarà sent feble. Diumenge en tot cas podria girar una mica de tramuntana per sobre del cap de Begur, un vent que no serà gaire destacable. Avui i demà les banderes verdes predominaran clarament a les platges.