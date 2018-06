Tempestes localment fortes que no faran marxar la calor

Aquesta nit els núvols han provocat que hagin arribat les primeres nits tropicals també en algunes comarques interiors. Per primer cop aquest any avui a Lleida no s'ha baixat dels 20º en tota la nit, de manera que Girona ha estat l'única capital de demarcació encara amb una temperatura força agradable a la nit.

Avui farà calor, però el protagonisme sobretot se centrarà en les tempestes, ruixats irregulars que sobretot arribaran a partir del migdia i que podrien ser localment forts en alguns casos. Els ruixats més abundants s'entreveuen en comarques com el Ripollès i el Berguedà, però atents també a possibles aiguats sobtats en altres sectors del Pirineu, a la Catalunya Central i fins i tot en sectors també de l'altiplà central.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous

Els ruixats afectaran sobretot les comarques interiors i de muntanya, però també arribaran al prelitoral, i no és descartable que també descarreguin en alguns punts de la costa, sobretot a última hora. El Meteocat té actiu un avís per la possibilitat de pluges fortes que superin els 20 l/m2 en mitja hora. L'avís afecta la majoria de comarques, i només deixa de banda alguns sectors de l'est del país.

La tongada de tempestes serà curta, demà a la tarda encara hi haurà alguns ruixats al Pirineu, però el cap de setmana farà sol. Diumenge a la tarda no és descartable algun xàfec en punts del Pirineu, però serien ruixats molt més aïllats i puntuals que els d'avui.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a demà divendres Acumulacions de precipitació previstes per a demà divendres

Un altre aspecte important de la previsió del temps és la calor, avui i demà les tempestes faran que la temperatura es quedi més curta que ahir al Pirineu i Prepirineu, però en canvi pujarà al sud. El cap de setmana no hi haurà grans canvis en els termòmetres, la calor es mantindrà intensa en general i recuperarà el to dels últims dies al Pirineu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura d'ahir i la d'avui

La novetat dels mapes del temps d'avui és que dibuixen un escenari per a la setmana que ve en què la calor no afluixarà. Per tant, sense que hi hagi temperatures extraordinàries, sí que encarem un període d'uns 7 o 8 dies en què la calor serà de ple estiu cada dia, amb temperatures, reals o de sensació de fins a 35º dia sí i dia també. S'entreveu una refrescada en tot cas partir del dia 7, però això encara és molt poc clar.