Tempestes de tarda en un cap de setmana amb menys calor

Els núvols i les gotellades que han afectat moltes comarques aquesta matinada han provocat que les temperatures mínimes hagin sigut molt altes. Avui la nit ha sigut tropical no només a la costa, sinó també en indrets com Granollers, Sant Cugat del Vallès, Montserrat o Tremp. A Barcelona hi ha hagut la nit més xafogosa de l'estiu fins ara, al centre la ciutat la mínima ha sigut de 24,4 graus, i al Tibidabo de 21,6.

Tot i això, en general avui farà menys calor que ahir, al migdia la temperatura recularà un parell de graus, especialment al Pirineu, on la baixada serà de 3 o 4 graus. Aquest cap de setmana la calor serà més suportable en moltes comarques, especialment al nord de Catalunya, però el canvi es notarà poc a la costa. Calor de ple estiu, però en tot cas sense excessos de temperatura.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Els set dies vinents seran de calor raonable, d'avui en vuit gairebé no se superaran els 35 graus enlloc, i la primera part de la setmana que ve la temperatura seguirà la tendència a la baixa. Dilluns, dimarts o dimecres seran dies més agradables que avui. No serà fins al cap de setmana que ve que la calor podria tornar a ser forta, tot i que sobre això últim encara hi ha molta incertesa.

Aquest divendres ha començat amb gotellades en moltes comarques i algunes tempestes entre la Vall d'Aran i la Ribagorça. Els ruixats i tronades podran aparèixer en qualsevol moment del dia al Pirineu, però a la tarda els més intensos s'aniran situant cada cop més a l'est. Aquesta tarda pot haver-hi alguna tempesta forta entre el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès o la Garrotxa. En general els núvols s'aniran esqueixant amb el pas del matí.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà serà un dia més assolellat i tranquil. A la tarda es repetiran alguns xàfecs al voltant del Ripollès, però el risc de tempestes serà més baix que avui. En general aquest dissabte farà sol. Diumenge també començarà amb moltes clarianes, però alguns models de previsió apunten a una tarda més moguda: els ruixats i tempestes afectaran moltes comarques del Pirineu i Prepirineu, i no és gens descartable que diumenge a última hora o ja de nit acabin arribant també a moltes comarques centrals, o fins i tot a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Els primers dies de la setmana que ve podrien ser també de temps canviant i amb possibilitat de ruixats en diferents comarques. Encara és aviat per precisar-ho, però dilluns a la tarda els xàfecs podrien afectar força comarques interiors i prelitorals.

Demà al matí bufarà tramuntana al nord de la Costa Brava. Això farà que la situació marítima els dies vinents no sigui del tot tranquil·la, però en general predominaran les banderes verdes a les platges. La temperatura del mar ha superat els 26 graus a Barcelona. El mar està dos graus més calent del que sol estar en aquesta època de l'any, segons dades de l'observador Diego Lázaro.