Temporal de llevant amb poques precipitacions a Catalunya

El més destacable d’aquest divendres seran la mala mar i el vent, que podrà ser intens durant tota la jornada a la meitat sud del país i especialment cap al litoral, on es podrien superar els 60 km/h de nou. En canvi, serà més feble cap a la Costa Brava. Aquest vent provocarà mar brava, és a dir, que les onades podran arribar a superar els quatre metres d’altura. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que alerta de l’estat de la mar i el vent. Compte perquè la situació serà molt perillosa a la meitat sud de Catalunya per sortir a navegar.

Ratxes de vent màximes previstes per aquest divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo

Quant a l’estat del cel, hem d’advertir que malgrat el temporal de vent i mar només esperem precipitacions molt circumscrites a les Terres de l’Ebre i durant les primeres hores de la jornada. A mesura que vagin avançant les hores, aquestes precipitacions es restringiran al País Valencià i el cel quedarà mig ennuvolat a bona part de Catalunya però sense precipitacions en cap indret del país. És probable que, cap a les comarques de Girona i la meitat nord del país, hi hagi moltes estones de sol. Amb menys nuvolositat, les temperatures pujaran lleugerament aquest divendres.

Temperatures previstes per aquest divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara al cap de setmana, la situació es podria inestabilitzar un altre cop. La nuvolositat serà més abundant a tot el país de cara a dissabte, però en general serà una jornada sense precipitacions durant gran part del dia, i el temporal de mar seguirà present al litoral sud, especialment. Diumenge hi podria haver més ruixats en força comarques catalanes i el temporal de vent i mala mar aniria a menys. Malgrat tot, no estarà plovent tot el dia ni a tot arreu: seran més aviat ruixats de curta durada i de distribució irregular. Amb tot, les temperatures tornarien a recular respecte a la jornada de divendres.