Temps canicular, almenys, durant set dies consecutius

Males notícies després de dos dies d’una clara refrescada de la temperatura a tot el país. Dos dies en què la davallada dels termòmetres ha ajudat a trencar una ratxa de calor i xafogor insuportable que va durar gairebé una setmana. Dos dies en què s’ha pogut descansar bé a les nits i de dia l’aire fresc i renovat ha donat alegria. Dos dies en què a alta muntanya fins i tot han tornat les glaçades. Dos dies que han acabat i que a partir d’avui ja trobarem a faltar, ja que els termòmetres inicien una pujada i està previst que la canícula s’instauri novament, almenys, durant set dies consecutius.

Si ahir moltes temperatures es van moure entre els 27 ºC i els 30 ºC, llevat d’alguns punts de Ponent i de la vall de l’Ebre, on es van fregar els 34, avui a l’interior del país la temperatura se situarà entre els 30 i els 34 en més indrets, mentre que a la costa també pujarà un o dos graus amb una mica més de xafogor. Però l’ascens més marcat serà a partir de demà i durant el divendres. Dijous cap al pla de Lleida fregaran els 37 o 38, a la Catalunya Central i vall de l’Ebre els 36, i a la resta de l’interior els 33 o 34 de manera bastant generalitzada. A la costa els termòmetres ja s’acostaran als 30 i 31 amb molta més xafogor.

651x366 Diferència de temperatura entre avui i ahir / Model GFS - ARAméteo Diferència de temperatura entre avui i ahir / Model GFS - ARAméteo

L’ascens tèrmic encara voldrà seguir divendres, i assolirà el pic de calor de la setmana entre aquesta jornada i el dissabte. S’espera que a Ponent es freguin altre cop els 39 ºC o 40 ºC, a la Catalunya Central arribaran fins als 38 o 39 així com en punts de la vall de l’Ebre, i de manera més general fins als 35 o 36 a la resta de l’interior. A la costa s’arribarien fins als 32 o puntualment 33 amb marcadíssima xafogor. Així doncs, s’esperen dues jornades d’intensa calor i ambient tòrrid.

651x366 Temperatura màxima prevista per divendres / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per divendres / Model GFS - ARAméteo

Aquesta dinàmica no voldrà canviar gaire a partir de llavors. L’anomalia positiva de temperatures es mantindrà, almenys, fins dimarts o dimecres que ve, tot i que a partir de diumenge els termòmetres podran baixar un parell de graus respecte dels dos dies més càlids, divendres i dissabte. El responsable d’aquesta situació serà de nou una massa provinent del nord d’Àfrica que s’estendrà fins i tot cap al centre del continent europeu i també farà estralls en aquests països, on cada cop és més freqüent que arribin aquestes glopades d’aire càlid.

Pel que fa al pronòstic del cel, fins divendres a la tarda no hi haurà gaire moviment. El sol s’imposarà a totes les comarques del país. Divendres a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats al sector occidental de cara al vespre i nit, així com cap al massís dels Ports. Dissabte els xàfecs i les tempestes s’estendran a més punts de la serralada pirinenca i també al vespre podria arribar la pluja en altres sectors de l’interior. A partir de diumenge i fins dimarts, les precipitacions quedaran aïllades novament a punts del Pirineu a l’espera d’un possible canvi de temps dimecres vinent acompanyat pel descens dels termòmetres.