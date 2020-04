Temps canviant però amb pocs ruixats a l'espera de la calor

Aquest matí ha estat més fresc que el d'ahir, sobretot en comarques de Ponent, on la temperatura ha arribat a recular 3 o 4 graus. De matinada el termòmetre ha baixat fins als 4 graus al Pont de Suert, fins als 6 a Bagà, Sort i Puigcerdà, a Solsona la mínima ha estat de 7 graus i a Lleida de 8. Aquesta nit han reaparegut els xàfecs en moltes comarques. En general han estat pluges poc abundants, però a l'Empordà i en alguns sectors de Ponent hi ha tornat a ploure amb ganes. Entre les puges acumulades des d'ahir a les 5 de la tarda destaquen (en l/ m 2):

Oliola, 14

Portbou, 13

Torroella de Montgrí, 12

Ascó, 10

Falset, 10

Ulldecona, 10

Maçanet de Cabrenys, 9

Vila-rodona, 9

Viella, 8

Pujalt, 8

Lleida, 5

Vilafranca del Penedès, 5

Igualada, 5

Tarragona, 4

Girona, 4

Manresa, 3

Barcelona, 2

Avui farà sol en molts indrets, però a la tarda els xàfecs i tempestes encara rebrotaran en comarques com el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. No són descartables ruixats aïllats també en altres punts del Pirineu. Avui a Ponent i al sud la temperatura pujarà més que ahir, però en general no hi haurà grans canvis en l'ambient.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

L'entrada de vent de mestral farà que els dies vinents la temperatura del nord sigui bastant diferent de la del sud. Mentre a Ponent i en moltes comarques de Tarragona els migdies d'aquesta setmana seran càlids amb màximes que s'acostaran als 25 graus, al Pirineu i en algunes comarques de Girona l'ambient serà molt més fresc.

A partir de divendres una entrada d'aire molt càlid dispararà el termòmetre arreu, el cap de setmana hi haurà les primeres temperatures de 30 graus en diverses comarques interiors i prelitorals, especialment entre diumenge i l'inici de la setmana que ve. Arran de mar segurament aquesta primera calorada es notarà menys, el mar encara molt fresc frenarà la temperatura i fins i tot es podrien formar algunes boires costaneres. Encara és aviat per saber quan podria durar aquest període estiuenc, però sembla que com a mínim entre dissabte i dimarts la temperatura serà molt més alta del que tocaria per a l'època.

Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents seguiran passant sistemes frontals que mantindran el temps canviant, però ja gairebé no plourà enlloc. Demà els núvols seran força esqueixats i prims, però dijous el cel s'arribarà tapar en alguns moments. Dijous i divendres és molt possible que arribi a ploure en alguns indrets del nord del Pirineu i en altres punts de l'extrem nord de Catalunya, però en general les opcions de pluja seran molt baixes els pròxims set dies. El vent de Ponent s'anirà deixant sentir moderat enmig de tots aquests canvis de temps.