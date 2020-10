La méteo: ruixats a força comarques abans d'un cap de setmana més de tardor

Aquesta nit ha sigut tan suau que fins i tot hi ha hagut mínimes tropicals, és a dir, indrets on no s'ha baixat dels 20 graus en tota la nit. Ha passat a Badalona i també al centre de Barcelona, on les mínimes s'han quedat en 20 graus clavats i 20,1 respectivament. A Lleida la mínima ha sigut de 17 graus, i a Tortosa i a Igualada de 18. No són dades inèdites però sí força excepcionals. A Lleida, amb dades des del 1960, només hi ha registrades dues mínimes més altes en una segona quinzena del mes d'octubre.

El dia ha començat fins i tot amb mala visibilitat a prop de la costa a causa del xoc d'aquest aire tan càlid amb el mar. El Meteocat manté actiu un avís de perill alt per la situació marítima fins al migdia, especialment a la Costa Brava, on el dia ha començat amb onades importants. Aquesta nit el vent ha bufat amb un cop de 159 km/h al Lac Redon (cota 2.200), a la Vall d'Aran. A Vielha el vent ha arribat a bufar amb una ratxa de 93 km/h.

Aquest ambient estranyament suau durarà tot avui i encara demà. Aquest migdia la temperatura també serà notòriament més alta que ahir, especialment en comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre, on es tornaran a superar els 25 graus. La nit que ve serà tan suau com aquesta i a partir de divendres l'ambient s'anirà normalitzant. Dissabte i diumenge no farà molt de fred, però la temperatura recularà entre 2 i 5 graus respecte a avui.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Avui el temps no serà gaire diferent del d'ahir: intervals de núvols que s'aniran combinant amb les clarianes, sempre núvols més espessos a Ponent que a la costa. Les pluges aniran a més al Pirineu i Prepirineu, tot i que continuaran sent intermitents. A la resta només cauran algunes gotes en comarques de la meitat oest de Catalunya.

Demà de matinada i a primera hora les pluges s'estendran per tot el Pirineu, Prepirineu, per l'oest de la Catalunya Central i per Ponent. En general seran precipitacions minses, però en sectors del Pallars i la Ribagorça s'hi podrien acumular fins a 40 o 50 l/m 2 entre avui, demà i les primeres hores de divendres. La cota de neu quedarà per sobre dels 2.500 metres. A la costa i al prelitoral serà al vespre i nit de dijous quan hi arribarà a ploure a estones.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Divendres s'obriran moltes clarianes però també hi haurà alguns ruixats i tempestes en comarques del nord, tant al Pirineu com en punts de la Garrotxa o l'Empordà. El cap de setmana predominarà el sol, però dissabte hi haurà estones de cel mig ennuvolat i risc de ruixats puntuals en comarques com la Selva, el Maresme i Osona.

Diumenge a última hora arribarà un altre canvi de temps molt destacable. Una potent entrada d'aire fred tornarà a fer arribar l'ambient purament de tardor de cara a dilluns i dimarts. Entre diumenge a la nit i dilluns tornaran a aparèixer alguns ruixats i tempestes, que en general seran fenòmens aïllats, però que al Pirineu i en comarques de Girona s'entreveuen més destacables. Aquest canvi de temps reactivarà les nevades al Pirineu. La cota podria tornar a baixar dels 1.500 metres i segurament s'acumularan altre cop més de 10 cm de neu en molts punts de la serralada.

El vent s'anirà deixant sentir moderat en molts moments de divendres i del cap de setmana, vent d'entre ponent i garbí. El canvi de temps de diumenge farà que la setmana que ve comenci amb fortes ventades de mestral al sud de Catalunya, al Pirineu i a l'Alt Empordà.

Tot i aquest embat del fred en l'inici de la setmana que ve, no està gaire clar que arribem a Tots Sants amb temperatures especialment baixes, més aviat l'escenari més probable és que continuïn els canvis de masses d'aire constants, i que la setmana que ve hi hagi molts dies amb temperatures normals o fins i tot suaus per ser finals d'octubre.