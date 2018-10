Temps hivernal durant tot el cap de setmana

Des de mitjanit ha estat plovent en força comarques. Tot i que en general ho ha fet feblement, en punts del litoral central hi ha hagut alguns xàfecs d'intensitat moderada. Fins a les vuit del matí s'havien recollit 15 l/m2 a Badalona, 11 l/m2 a Vielha, 10 l/m2 a Girona, 9 l/m2 al pantà de Darnius - Boadella, 6 l/m2 a la Pobla de Segur i 5 l/m2 a Horta de Sant Joan.

S'espera un matí i un migdia amb pluges en qualsevol punt del país, més continuades a les comarques del Pirineu i de la meitat est. Al llarg de la tarda les precipitacions tendiran a quedar restringides a la meitat est i a la resta del Pirineu, i a partir del vespre es faran més disperses. Es poden acumular quantitats de 5 a 20 l/m2 en conjunt, tot i que al litoral i el prelitoral central i a l'interior de la meitat est és probable que hi hagi registres de 20 a 40 l/m2 en acabar la jornada.

540x306 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La cota de neu anirà baixant amb el pas de les hores. Tot i que de matinada nevava per sobre dels 2.000 metres, s'espera que al migdia ho faci per sobre dels 1.500 metres al Pirineu. Durant la tarda la cota de neu se situarà entorn dels 1.300 metres, just quan la precipitació tendeixi a marxar. Tot i això, com que a l'Aran continuarà precipitant de manera intermitent fins a la nit, es podrà arribar a veure nevar per sobre dels 900 metres.

A les Illes també serà una jornada complicada, amb xàfecs i tempestes que localment podran ser forts. Al País Valencià, la pluja farà acte de presència durant el matí i un altre cop a la nit.

Tot plegat amb un ambient que cada vegada serà més fred. Al migdia, la temperatura no es recuperarà, i a la majoria de comarques la mínima del dia es registrarà a la nit. A més, la tramuntana i el mestral que bufaran als dos extrems del país i als cims del Pirineu amb cops forts accentuaran la sensació de fred.

Més pluges i nevades de cara a demà

Els models s'han anat posant d'acord a situar el centre de la depressió al voltant de les Illes de cara a demà. Això implicarà que tinguem un diumenge ennuvolat i, un altre cop, amb algunes precipitacions.

Les pluges, que en general seran febles, començaran de matinada al litoral i prelitoral i al llarg del matí podran afectar a qualsevol indret del Principat, si bé seran menys probables a Ponent. Durant la tarda es faran més disperses, fins a desaparèixer de cara a la nit. Al nord del País Valencià i a les illes Balears també hi haurà alguns ruixats durant el dia.

540x306 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

Caldrà estar molt pendents de la cota de neu. Se situarà entorn dels 700 o 800 metres en conjunt, tot i que al Pirineu i a les Terres de l'Ebre podrà baixar fins als 600 metres, aproximadament. En canvi, a punts del litoral i prelitoral central la cota de neu podria ser més alta.

L'ambient serà fred, d'hivern. Costarà trobar valors per sobre dels 12 o 13 ºC al litoral, mentre que a l'interior no se superaran els 10 ºC durant les hores centrals del dia.

Dilluns més tranquil, però amb fred

Dilluns els núvols aniran a menys, i això facilitarà que de matinada la temperatura pugui baixar encara més. Serà la nit més freda dels dies vinents, amb glaçades al Pirineu, al Prepirineu i de manera més aïllada a la Depressió Central. De dia, en canvi, l'ambient serà més agradable que no pas aquest cap de setmana.

540x306 Temperatura mínima prevista per dilluns / Model GFS - ARAméteo Temperatura mínima prevista per dilluns / Model GFS - ARAméteo

De cara al matí de dimarts es mantindrà el temps tranquil, tot i que a partir de la tarda els núvols tornaran a augmentar i fins i tot arribaran alguns ruixats. Durant la nit de dimarts i fins al migdia de dimecres, un nou front portarà pluja i vent fort de component sud.