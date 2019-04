Tongada de ruixats i tempestes abans d'un cap de setmana de temps variable

L'augment dels núvols per ponent ha evitat algunes glaçades aquesta nit, però al Pirineu Oriental, en algunes comarques interiors de Girona i a la Catalunya Central el termòmetre sí que ha arribat als 0º aquesta matinada. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquem:

La Tosa d'Alp, -9º

Guardiola de Berguedà, -3º

Solsona, -2º

La Seu d'Urgell, -2º

Puigcerdà, -3º

Girona, 0º

Olot, 0º

Vic, 0º

Mollerussa, 0º

Sabadell (Parc Agrari), 2º

Lleida, 3º

Tarragona, 6º

Barcelona, 8º

No són temperatures extraordinàries en aquesta època, però sí poc habituals. Avui l'augment dels núvols i el vent moderat que bufarà en moltes comarques faran que la sensació de fred continuï sent alta per l'època, sobretot a la tarda. El cap de setmana començarà amb força mala mar.

Aquesta tarda i vespre arribarà una pertorbació que farà ploure a tot arreu. Els ruixats entraran per Ponent i amb el pas de la tarda s'aniran estenent per tot arreu. Al vespre i a les primeres hores de la nit és quan plourà més i en més indrets. Alguns dels ruixats seran intensos i aniran acompanyats de tempesta, sobretot al Prepirineu, em comarques de Ponent i a la Catalunya Central.

En general les pluges deixaran entre 5 i 10 l/m2, però allà on hi hagi xàfecs intensos els registres seran més importants. També al Prepirineu i al vessant sud del Pirineu la borrasca hi deixarà més aigua i neu que a la resta. La cota de neu es mourà en general entre els 1.100 i els 1.400 metres durant la nit. Durant el cap de setmana variarà poc.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres

Els xàfecs més continuats i generals no passaran de la nit, però el cap de setmana el temps encara serà molt variable i amb alguns ruixats sobtats. Els xàfecs curts afectaran sobretot punts del Pirineu i Prepirineu, però també sectors de la Catalunya Central o del prelitoral. Diumenge quedaran més restringits al Pirineu i a les comarques de Girona. Aquest temps insegur no evitarà que les clarianes predominin en molts moments, sobretot diumenge.

La temperatura es mantindrà baixa per l'època, no hi haurà grans canvis entre l'ambient d'avui i el demà. Diumenge començarà a pujar una mica el termòmetre. La setmana que ve serà més primaveral pel què fa a temperatura. La inestabilitat no desapareixerà, els ruixats de tarda tornaran a aparèixer en moltes comarques entre dimarts i, sobretot, dimecres.