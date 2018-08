Tongada de tempestes per encetar una setmana menys calorosa

Nit de mal dormir a la costa. Una vegada més les temperatures no han baixat dels 20º en molts indrets, i al centre de Barcelona la mínima s'ha quedat en 25,5º. Per contra, en molts punts del Pirineu i de l'interior les tempestes d'ahir han fet que la nit fos més fresca. Avui farà tanta calor com ahir en moltes comarques de l'est i especialment al sud de Catalunya, però en canvi al Pirineu, el Prepirineu i en força indrets del nord la temperatura ja començarà a baixar.

Aquesta tarda es repetiran els ruixats i tronades localment forts en molts punts del Pirineu i Prepirineu, uns xàfecs que avui també afectaran sectors de la costa i del prelitoral. A la tarda plourà a la majoria de comarques de Girona, i alguns models fan pensar que també hi podria haver aiguats a la costa central i en comarques més pròximes a Barcelona, sobretot al vespre. Les tempestes també apareixeran més puntualment al Camp de Tarragona i al voltant dels Ports. Alguns xàfecs deixaran més de 20 l/m2 en poca estona; això pot passar tant al Pirineu com en alguns punts més pròxims a la costa. Tarda i nit de dilluns, per tant, amb llamps i trons en moltes comarques.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

El canvi de temps obrirà la porta a una massa d'aire més fresca que marcarà bona part de la setmana. En molts indrets avui serà el dia de més calor dels pròxims set, cosa que no vol dir que l'estiu s'acabi. A partir de demà els termòmetres se situaran un graó per sota dels últims dies, i moltes jornades d'aquesta setmana tindran temperatures dos o tres graus més baixes que avui.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Demà bufarà tramuntana moderada per sobre del cap de Begur, i al matí el vent també es deixarà sentir moderat a les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts serà encara un dia mig ennuvolat i una mica insegur en moltes comarques de Girona i de Barcelona especialment. Els intervals de núvols es faran presents de forma intermitent tant al matí com a la tarda, i podrien arribar a deixar alguna gotellada puntual.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a demà al matí Cops de vent màxims previstos per a demà al matí

Els mapes del temps dibuixen clarament una altra tongada de tempestes aquesta setmana. Entre dijous i divendres és probable que els xàfecs puguin tornar a ser forts en moltes comarques, sobretot al centre i l'oest de Catalunya. Caldrà anar-ho seguint, però s'entreveu una nova situació de tronades extenses entre dijous a la tarda i divendres. Dimecres, en canvi, el sol predominarà, i és probable que el cap de setmana també sigui així.