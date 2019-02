La méteo en 1 minut: fred només a primera hora

Aquest dimarts ha començat amb més fred i més glaçades que ahir. En molts casos avui el termòmetre marcava entre 3 i 4 graus menys que ahir a primera hora, i a Girona la baixada de la temperatura ha sigut de gairebé 10 graus. Repassem algunes temperatures mínimes d'aquest dimarts:

El Pont de Suert, -7º

Prades, -6º

Puigcerdà, -5º

Guardiola de Berguedà, -4º

La Seu d'Urgell, -3º

Tremp, -3º

Vielha, -3º

Les Borges Blanques, -2º

Vic, -2º

Lleida, -2º

Manresa, -1º

Girona, -1º

Tàrrega, 0º

Tarragona, 4º

Barcelona, 6º

Això no evitarà que al migdia la temperatura s'acosti als 15 ºC en moltes comarques. Al centre del dia avui l'ambient serà tant o més suau que ahir en general. Aquest matí s'han format alguns núvols baixos i boirines a la Catalunya Central que s'aniran desfent amb el pas del matí. En general avui farà sol.

651x366 Temperatures màximes previstes per aquest dimarts Temperatures màximes previstes per aquest dimarts

La possibilitat de canvis en el temps no està gens clara als mapes. És probable que tota la setmana (inclòs el cap de setmana) es mantingui aquest tipus de temps: sol, algunes boires matinals, matins humits i amb força glaçades, però migdies molt suaus i agradables. Entre dijous i divendres la temperatura pujarà una mica més, però aquest canvi es notarà bàsicament a les cotes altes del Pirineu. No hi haurà cap situació de pluges fins a la setmana que ve, i fins i tot al Pirineu els núvols seran escassos fins dilluns.

651x366 Probabilitat de precipitacions a Barcelona Probabilitat de precipitacions a Barcelona

Tampoc el vent serà protagonista. Aquesta matinada la tramuntana encara ha bufat amb cops de més de 50 km/h en molts punts de l'Empordà, però avui amb el pas de les hores el vent acabarà de desaparèixer i no tornarà els dies vinents.

Caldrà anar veient els pròxims dies si el tram final de febrer ens portarà un temps més mogut i més canviant. A hores d'ara no hi ha símptomes clars de canvis, tampoc de cara al tram final de febrer. Segurament el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve tindran un to una mica més hivernal, però tampoc hi ha cap situació de fred intens a la vista.