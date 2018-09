Tornen els xàfecs de tarda al Pirineu i al Prepirineu

El cap de setmana ha començat molt tranquil, amb un matí assolellat i amb una temperatura mínima que ha estat més alta. Tot i això, a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que, al llarg de la tarda, deixaran xàfecs i algunes tempestes. Fins i tot, aquests ruixats podran arribar de cara al vespre al nord de la Catalunya Central, sobretot entre el Solsonès, el Berguedà i Osona. A la resta del país, el cel es mantindrà força net de núvols.

540x306 Precipitació prevista per avui / Model GFS - Araméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - Araméteo

De nou, les hores centrals de la jornada vindran marcades per la calor. Al Pirineu i al litoral el termòmetre s'enfilarà fins a valors de 25 a 30 ºC, mentre que a la resta de l'interior se superaran els 30 ºC amb facilitat.

Al final del dia, les tronades del terç nord tendiran a desaparèixer. Ara bé, durant la nit i la matinada es formaran núvols baixos entre el Camp de Tarragona i la costa central que podran deixar quatre gotes mal comptades o algun ruixat curt i aïllat.

Demà serà una jornada marcada pel sol, però també pel creixement d'algunes nuvolades a punts del nord i l'est. Fins i tot, a partir de migdia s'espera algun ruixat aïllat al sud del litoral i prelitoral de Girona i del nord de Barcelona, així com al Pirineu oriental. En principi, seran precipitacions menys importants que les que s'esperen per avui.

Amb tot, si bé la temperatura mínima es mantindrà sense massa canvis, la màxima baixarà una mica. Tot i això, continuarà fent calor.

De cara a dilluns, amb el pas d'un front fred, hi haurà més nuvolades i de nou pot caure algun ruixat, tot i que els models meteorològics no s'acaben de posar d'acord en aquest sentit. Sembla que on hi ha més números per haver d'obrir el paraigua és a les Illes. Ara bé, tots apunten que en notarà una clara davallada de la temperatura. Dimarts a primera hora del matí caldrà abrigar-se a la majoria de comarques.