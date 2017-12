La méteo en 1 minut: ventades i fred per encetar una setmana amb molt de sol

Hem començat aquest dilluns amb un ambient fred, tot i que les glaçades en conjunt han sigut una mica menys fortes que ahir. Entre les temperatures més baixes d'aquesta nit destaquem:

Fornells de la Selva, -6º

Girona, -5º

El Pont de Suert, -5º

Vic, -5º

Ripoll, -4º

Puigcerdà, -4º

Cardona, -4º

Artesa de Segre, -4º

La Seu d'Urgell, -3º

Lleida, -2º

Tarragona, 3º

Barcelona (Raval), 8º

Avui el pas d'un front farà que els núvols augmentin a partir del migdia, i a la tarda nevarà amb ganes al vessant nord del Pirineu. La cota de neu començarà al voltant dels 1.500 metres, però al final del dia arribarà a caure per sota dels 1.000. El front també deixarà alguns ruixats més puntuals en diverses comarques de Girona, sobretot en àmbits com l'Empordà i la Garrotxa. En general, però, seran pluges minses.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns

Tot i els núvols, aquest migdia l'ambient no ha sigut gaire diferent del d'ahir. A la tarda i vespre el vent bufarà fort a les Terres de l'Ebre, al Pirineu i també a la Costa Brava i a les Balears. Entre aquest vespre i demà el vent serà més aviat de gregal. Això farà que els cops de 40 o 50 km/h no només es notin per sobre del cap de Begur sinó també al sud de l'Empordà, a la Selva i fins i tot al Maresme. Demà al matí la sensació de fred serà més forta que avui en tots aquest sectors a causa del vent; en canvi, a les Terres de l'Ebre demà el mestral ja no serà protagonista.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i nit Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i nit

Els dies vinents ens esperen altre cop glaçades en molts indrets, fins i tot amb temperatures per sota dels -5º a les valls del Pirineu i en alguns punts de la Catalunya Central i del prelitoral. Al migdia, però, l'ambient serà més suau a mesura que passin els dies. Les temperatures més altes de la setmana arribaran al voltant de divendres, i tot fa pensar que arribarem a Nadal sense cap més canvi important de temps, de manera que probablement per Nadal l'ambient serà fred només a primera hora.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i divendres Diferència de temperatura prevista entre avui i divendres

Els dies vinents el sol predominarà i començaran a aparèixer bancs de boira al pla de Lleida i en punts de la Catalunya Central. Difícilment hi haurà més pluges ni nevades fins a Nadal, però sí que podrien reaparèixer algunes precipitacions entre Nadal i Cap d'Any. Caldrà anar-ho seguint els dies vinents. La manca de vent dels dies vinents pot fer que el cap de setmana de Nadal sigui bastant emboirat a Ponent.