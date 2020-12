Últim dia de suavitat abans d'un final d'any que serà purament d'hivern

Aquesta nit encara ha sigut menys freda que les anteriors, sobretot en comarques de Girona i de la Catalunya Central, on en alguns indrets el dia ha començat amb fins a 5 o 6 graus més que ahir. D'entre les mínimes més baixes destaquen els -4 graus de Das, els -1 d'Esterri d'Àneu i els 0 graus de Sort i de la Pobla de Segur.

Avui no farà tant de sol com ahir. Els núvols prims enterboliran el cel en molts moments del dia, i a prop de mar també hi haurà intervals de núvols baixos que faran que el dia sigui mig ennuvolat. En general al migdia la temperatura no serà gaire diferent de la d'ahir, però en sectors de l'Empordà i del Rosselló l'ambient no serà tan suau com el dels últims dies. La boira continuarà marcant el temps a Ponent, però això començarà a canviar demà, amb una entrada de vent més sec. Els dies de Nadal i Sant Esteve no s'entreveuen boirosos al pla de Lleida.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Demà la temperatura començarà a baixar en general, i el descens serà continuat fins a Sant Esteve. Entre les temperatures d'avui i les de dissabte hi haurà baixades de 5 a 10 graus en general. El fred entrarà amb força i les nits de Nadal a Sant Esteve i de dissabte a diumenge hi haurà glaçades extenses que arribaran puntualment fins a la costa. Per Nadal la tramuntana bufarà amb ratxes fortes a l'Empordà.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

El canvi de temps anirà acompanyat de nevades en cotes baixes del Pirineu. El dia de Nadal nevarà fins al fons de les valls a la Vall d'Aran, el nord del Pallars i Andorra. Però segurament la nevada més important dels últims dies de l'any caurà entre diumenge al vespre i dilluns, moment en el qual es podrien arribar a acumular gruixos de neu destacables en cotes baixes del Pallars, la Ribagorça, la Vall d'Aran i potser fins i tot al Prepirineu. Caldrà seguir-ho.

Acumulacions de precpitació previstes per Nadal

La nit de Nadal també hi haurà ruixats esporàdics en algunes comarques de Girona. Divendres al matí cauran alguns ruixats locals però destacables a la Selva, al Vallès i al Maresme, amb una cota de neu que es mourà entre els 800 i els 1.000 metres, tot i que podria ser més baixa en cas de ruixat intens. Xàfecs esporàdics. El dia de Sant Esteve el sol predominarà a tot arreu.

Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

Diumenge tornarà a canviar el temps, amb més núvols i nevades a partir del vespre al Pirineu i Prepirineu. Entrarà un vent d'entre ponent i garbí que podria arribar a ser fort en diverses comarques. Aquest nou gir allunyarà el fred més cru, però si bé les temperatures més rigoroses d'aquesta situació de fred es produiran el cap de setmana, la setmana que ve continuarà sent de ple hivern, amb termòmetres notablement més baixos que els últims dies.