Variabilitat, vent moderat i poca calor: el temps de Setmana Santa dia a dia

Avui els mapes del temps confirmen que la borrasca que arribarà demà afectarà sobretot el País Valencià i en tot cas alguns punts de les Terres de l'Ebre, però això no descarta els xàfecs en algun dels cinc o sis dies que tenim per davant. La bossa d'aire fred en altura la tindrem una mica més a sobre al final del cap de setmana que en l'inici, de manera que fins a Sant Jordi no ens desfarem del temps variable que començarà a partir de demà. Fem un cop d'ull al pronòstic dia a dia:

Dimecres

Avui hi haurà bandes de núvols prims que entelaran el cel, però en general farà sol. Al migdia la temperatura serà una mica més alta que ahir en molts indrets, el termòmetre fregarà els 20º en moltes comarques, a Ponent fins i tot se superarà aquest llindar.

Dijous

La borrasca entrarà per Ponent i farà que el dia sigui mig ennuvolat, els núvols seran més compactes com més al sud i com més a l'oest. En general no plourà, però no són descartables alguns ruixats puntuals en comarques de Tarragona. A la nit plourà amb certes ganes en alguns punts de les Terres de l'Ebre, tot i que les pluges més abundants afectaran bàsicament el País Valencià. L'augment dels núvols i el vent moderat que bufarà faran augmentar la sensació de fred al migdia.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous

Divendres

Al matí hi haurà estones de pluja a les Terres de l'Ebre, però en general no plourà. Igual com passarà dijous els núvols seran més compactes com més al sud i més trencats en comarques de Barcelona i de Girona. El vent bufarà amb cops de més de 50 km/h en moltes comarques de la meitat sud de Catalunya, fet que provocarà un temporal marítim a la Costa Daurada amb onades que poden superar el metre i mig d'altura. La temperatura no variarà gaire, però el vent farà que el migdia sigui més fred que avui.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres

Dissabte

Els núvols seguiran sent més abundants que les clarianes en general, però lea pluges tampoc arribaran de forma extensa. En aquest cas però sí que hi haurà xàfecs destacables al Pirineu Occidental a la tarda i vespre. Al final del dia la cota de neu s'acostarà als 2.000 metres, però en general només nevarà per sobre d'aquest nivell. El vent seguirà bufant moderat a la costa i farà que el migdia sigui poc càlid. Molt mala mar encara a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a l'est de les Balears.

651x366 Cops de vent màxims previstos per divendres a la tarda Cops de vent màxims previstos per divendres a la tarda

Diumenge

Òbviament com més avancem més incert és el pronòstic, però és possible que tinguem més aire fred en altura que en els primers dies festius de Setmana Santa, i això provocaria més risc de ruixats sobtats de poca estona, ja no només al Pirineu sinó en altres comarques. La incertesa en el pronòstic encara és molt alta.

Dilluns/Sant Jordi

No hi ha indicis clars d'un temps més tranquil en l'inici de la setmana que ve. Encara hi ha molta incertesa en el pronòstic, però difícilment seran dies de cel totalment clar i sense cap xàfec. El més probable amb els mapes d'avui és que el temps continuï sent canviant, amb alguns ruixats de poca estona en diverses comarques i sense calor al migdia.