Vent, núvols, però pocs xàfecs fins diumenge: el temps de Setmana Santa dia a dia

Les pluges esquivaran bona part de Catalunya en aquest primer tram dels dies festius de Setmana Santa, però el més probable és que els ruixats acabin arribant de cara a diumenge o dilluns en molts indrets. La suma de núvols i vent farà que els pròxims migdies siguin poc càlids per ser ja la segona meitat d'abril. Aquest mes a Barcelona encara no s'han superat els 20 ºC, i és molt possible que no s'arribin a superar com a mínim fins a Sant Jordi. Les nits, en canvi, seran poc fredes. Repassem dia a dia què ens espera en aquests dies de vacances per a molts:

Dijous

El dia ha començat amb molts núvols, però a mesura que avanci la jornada s'aniran obrint algunes clarianes, sobretot en comarques de la meitat nord. No és descartable alguna gotellada de fang en comarques de la meitat sud, però en general no plourà. Les úniques pluges destacables cal esperar-les al vespre a les Terres de l'Ebre. A la tarda el vent bufarà amb cops de fins a 70 o 80 km/h en moltes comarques de la meitat sud i el mar estarà cada cop més alterat a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. El Meteocat té activats avisos per aquests dos elements.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

Divendres

Al matí encara hi haurà estones de pluja a les Terres de l'Ebre, però en general no caldrà obrir el paraigua. Igual com passarà avui, els núvols seran més compactes com més al sud i més trencats en comarques de Barcelona i de Girona. El vent continuarà bufant amb cops de més de 50 km/h en moltes comarques de la meitat sud de Catalunya, fet que provocarà un temporal marítim a la Costa Daurada amb onades que poden superar els dos metres d'alçària. La temperatura no variarà gaire, però el vent i els núvols faran que el migdia sigui poc càlid.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres

Dissabte

Els núvols seguiran sent més abundants que les clarianes, però les pluges tampoc arribaran de manera extensa, o com a mínim no ho faran fins al vespre. A la tarda les precipitacions aniran apareixent al Pirineu Occidental, i al vespre i nit podrien afectar més comarques, sobretot la Catalunya Central, Ponent i indrets del sud. Al final del dia la cota de neu s'acostarà als 2.000 metres, però en general només nevarà per sobre d'aquest nivell. El vent seguirà bufant moderat a la costa i farà que el migdia sigui poc càlid. Molt mala mar encara a la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre i l'est de les Balears.

Diumenge

La incertesa i la diferència entre uns models i altres augmenta a partir de diumenge. Tots els pronòstics fan pensar que els ruixats aniran a més, que plourà amb més ganes i en més comarques, però és difícil encara saber on plourà més i on serà només un dia variable amb xàfecs puntuals. Al Pirineu, Prepirineu, i en comarques de l'Ebre i del Camp de Tarragona és on és més probable amb els mapes d'avui que la pluja sigui destacable. Vent moderat encara a la costa i, per tant, també encara mala mar. La temperatura baixarà notablement al Pirineu i en moltes comarques interiors.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Dilluns

No hi ha indicis d'un temps més tranquil en l'inici de la setmana que ve, però els ruixats en general seran més probables diumenge que dilluns. Encara hi ha molta incertesa en el pronòstic i els models diuen coses diferents entre ells. El més probable és un dia amb més núvols que sol, però amb ruixats força dispersos i poc insistents.

Sant Jordi

Difícilment la inestabilitat s'acabarà en sec, però el temps podria ser millor. Dia mig ennuvolat amb algunes tempestes a la tarda que no afectarien totes les comarques, sinó sobretot alguns punts de muntanya. La temperatura seria una mica més alta i el vent ja hauria desaparegut.