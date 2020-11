Vent, mala mar i algunes pluges en una setmana que serà molt més de tardor

Comencem setmana amb temperatures altes per ser novembre. La inversió tèrmica és forta, mentre a Das s'ha baixat fins a -1 graus de matinada, a la Tosa d'Alp, a la cota 2.500, la mínima ha estat de 6 graus. A les zones més enclotades el fred encara s'hi encaixona una mica, però tot i això són ben pocs els termòmetres que han baixat dels 5 graus aquesta matinada.

Aquest migdia tornarà a fer calor. Ahir es va arribar fins a 28 graus a Tortosa, en més de 100 anys de dades tot just és la sisena vegada que a l'Observatori de l'Ebre s'arriba a aquest valor al novembre, i curiosament una altra d'aquestes ocasions va ser el 2 de novembre de l'any passat. Avui la temperatura tornarà a superar amb facilitat els 20 graus, i diversos termòmetres saltaran per sobre dels 25 en punts del prelitoral, de l'altiplà central i a les Terres de l'Ebre. El dia ha començat amb boira a l'Empordà i núvols baixos també en punts de les Terres de l'Ebre, però en general el sol predominarà.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Demà començarà un canvi de temps que marcarà la setmana al Mediterrani. Una entrada d'aire fred en altura combinada amb vent més humit faran que apareguin algunes pluges i que es normalitzi la temperatura. Aquest dimarts no plourà a tot arreu, però a la tarda i vespre les precipitacions seran destacables al Pirineu i Prepirineu, o fins i tot en punts de la Catalunya Central. La cota de neu es mourà entre els 1.700 i els 2.000 metres. Al vespre i nit les pluges, poc o molt, podrien acabar deixant gotes en moltes comarques, i caldrà parar atenció a la possibilitat d'alguns ruixats intensos al Camp de Tarragona i a l'altiplà central.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre demà a la tarda i dimecres al migdia Acumulacions de precipitació previstes entre demà a la tarda i dimecres al migdia

A mesura que avanci el dimecres aquestes pluges aniran desapareixent, també del Pirineu. Al centre de la setmana les precipitacions se centraran al País Valencià, on pot haver-hi acumulacions de més de 100 l/m2 en alguns casos. Dijous aquestes pluges destacables probablement afectaran també les Terres de l'Ebre.

En general a Catalunya la situació més clara de pluges d'aquesta setmana s'entreveu per dissabte, una tongada de precipitacions que a hores d'ara els dos grans models de previsió auguren general i fins i tot abundant, amb acumulacions de més de 50 l/m2 en alguns casos. Caldrà seguir-ho.

El vent, la mala mar i una normalització de la temperatura també seran factors que marcaran el canvi de temps. Demà el termòmetre ja baixarà de 2 a 4 graus, però serà sobretot dimecres el dia més fred de la setmana. Demà passat la temperatura arribarà a ser fins a 10 graus més baixa que avui en algunes comarques de l'oest, com més a l'est menys es notarà el fred. Tot i aquesta baixada contundent de la temperatura de cara a dimecres, la majoria de dies d'aquesta setmana l'ambient serà normal de tardor, ni de bon tros tan càlid com els últims dies, però tampoc amb fred avançat per a l'època.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Demà entrarà la tramuntana a l'Empordà, i dimecres i dijous seran dies amb cops de vent de 30 o 40 km/h en molts punts de la costa. Aquest vent de gregal reforçarà la sensació de fred i provocarà mala mar generalitzada. Caldrà parar atenció sobretot a la situació marítima a les Terres de l'Ebre entre dijous i divendres, quan el temporal marítim podria ser fort i provocar onades de més de 2 o 3 metres. El vent marítim seguirà el cap de setmana, i per tant tot apunta també a força alteració marítima fins diumenge.