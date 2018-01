Vent reescalfat i regust de primavera

El vent ha bufat amb força al llarg de la nit i la matinada a cotes altes del Pirineu, al sud del litoral i prelitoral central i, sobretot, a les comarques tarragonines i a l'Ebre. Des de la mitjanit, i fins a quarts de nou del matí, destaquen ratxes de fins a 118 km/h a Alins- Salòria (cota 2400 m), 114 a l'Albiol, 105 a Rojals, 88 a Portbou, 92 al Vendrell, 84 a Montblanc o 72 km/h al barri de Sants de Barcelona.

Aquest diumenge encara haurem d'estar pendents de les fortes ratxes de vent. Els cops més intensos de ponent i mestral s'assoliran durant la primera meitat del dia al sud del país, a l'entorn del Maestrat i els Ports, al prelitoral central i als cims pirinencs. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius per avui avisos de perill moderat, o alt, a diverses comarques.

540x306 Avisos de vent per diumenge / METEOCAT Avisos de vent per diumenge / METEOCAT

Els núvols, abundants a primera hora a la meitat est del país i a la costa, continuaran mig tapant el cel fins al migdia, a la tarda seran menys abundants. Es tractarà de núvols alts i mitgencs, afavorits per la presència de vent en altura, però que no deixaran precipitacions fora del Pirineu.

Pluja a cotes altes del Pirineu i ambient primaveral

La pluja, que aquesta nit s'ha deixat veure fins i tot per sobre dels 2000 o 2200 m, tendirà a anar-se concentrant cada cop més a prop de la cara nord del Pirineu, malgrat que no desapareixerà fins dilluns a la matinada. La cota de neu no experimentarà canvis i oscil·larà de mitjana entre els 2200 i 2400 m.

La combinació de vents aponentats -eixuts i reescalfats- amb l'arribada d'una massa més càlida en altura dispararà a l'alça el termòmetre, que en alguns casos pujarà més de 5 graus respecte d'ahir. Al migdia s'assoliran, o superaran, els 20ºC a la meitat sud del litoral, a les Terres de l'Ebre, a l'entorn del Pla de Girona i sobretot al País Valencià, on el termòmetre podria assolir els 25 graus.

Avui caldrà tenir present també el desglaç, notable a cotes mitjanes de l'Alt Pirineu a causa de la pluja i la fusió sobtada de la neu. Des d'ahir a la tarda ja s'han acumulat 48 litres a Tavascan 33 a Certascan o 30 al Lac Redon.

540x306 Temperatura màxima prevista per diumenge 21 / GFS (ARA.CAT) Temperatura màxima prevista per diumenge 21 / GFS (ARA.CAT)

Setmana plàcida a l'espera de canvis

La setmana que demà encetaren ens portarà un temps força més tranquil a causa de l'arribada de l'anticicló. Dilluns encara bufarà el vent moderat als extrems del país i al Pirineu, per bé que continuarà perdent empenta i acabarà per desaparèixer del tot de cara a dimarts.

El cel es mantindrà enterbolit a causa del pas de cues de front desgastades els pròxims dies, i el termòmetre continuarà assenyalant valors gairebé primaverals al migdia fins dimecres, tot i que no tan exagerats com avui. Les boires guanyaran protagonisme de nit i matinada a l'interior i es mantindrà la inversió tèrmica.

Els mapes continuen albirant canvis a partir de dijous a la tarda a causa de l'aproximació d'un front i d'aire més fred en altura. Els xàfecs podrien sovintejar divendres, i la temperatura experimentaria un brusc descens a partir d'aleshores.

Caldrà estar especialment pendents de l'evolució del temps de cara al cap de setmana vinent, ara per ara marcat per un ambient de ple hivern i per vent de gregal o llevant.

540x306 Descens de les màximes de cara a divendres / GFS (ARA.CAT) Descens de les màximes de cara a divendres / GFS (ARA.CAT)