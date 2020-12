Ventades fortes a l'espera d'una nova entrada d'aire polar

L'entrada del vent de Ponent ha provocat un canvi contundent en l'ambient. En algunes comarques de l'est el dia ha començat amb temperatures fins a 11 graus més altes que ahir. A Girona, dels -5 graus d'ahir a primera hora s'ha passat a 6 de positius avui, i en general el termòmetre ha pujat entre 4 i 8 graus. El vent i l'augment dels núvols han esborrat les glaçades, però aquesta nit hi ha hagut algunes tímides enfarinades a cotes baixes a la Catalunya Central.

Ahir va ser el dia més fred a Catalunya des del gener del 2019. A partir de dades de vuitanta estacions del Meteocat la mitjana de temperatura es va situar en poc menys de 2 ºC (1,96 ºC). Des del 22 de gener del 2019 no feia tant de fred: aquell dia la mitjana va ser d'1,5 ºC. El gener del 2019 hi va haver tres dies més freds que ahir, i l'11 de gener la mitjana va arribar a ser de 0,6 graus.

651x366 Avís de situació de perill per vent per aquest dilluns / METEOCAT Avís de situació de perill per vent per aquest dilluns / METEOCAT

Avui el gran protagonista serà el fort vent, especialment en comarques centrals, tant de la costa com del prelitoral i l'altiplà central. El ponent bufarà amb cops de 70 o 80 km/h en alguns casos, especialment al centre del dia. El Meteocat té actiu un avís per vent. El perill es considera alt en un grup de 10 comarques entre l'Alt Camp i la Selva. Protecció Civil té actiu el pla Ventcat en fase d'alerta. Demà el vent no serà tan fort a la costa central, però seguirà bufant amb cops de fins a 70 o 80 km/h en sectors del Penedès, a Ponent i en moltes comarques de Tarragona.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà al vespre Cops de vent màxims previstos per demà al vespre

Avui durant tot el dia s'aniran repetint algunes enfarinades a cotes baixes del Pirineu Occidental, però en general el dia serà mig ennuvolat, o fins i tot amb més sol que núvols en comarques del sud. Demà seguirà el panorama de cel enterbolit o mig ennuvolat, però a diferència d'avui a la tarda hi haurà alguns ruixats curts però intensos en sectors de l'Empordà i la Garrotxa, xàfecs que podrien arribar a anar acompanyats de tempesta i neu granulada.

La primera part de la setmana estarà marcada per un fred no tan intens com el del cap de setmana. L'ambient serà clarament d'hivern, però la temperatura no serà tan baixa com aquests dos últims dies. Poc o molt el vent s'anirà deixant sentir en molts moments, i això afavorirà que la sensació de fred es mantingui alta.

A partir de Cap d'Any una nova entrada d'aire polar reactivarà les baixes temperatures i podria provocar que el termòmetre baixés fins i tot més que durant el cap de setmana. Potser no hi haurà glaçades tan fortes, però l'ambient durant tot el dia serà tant o més gèlid que el de Sant Esteve o el d'aquest diumenge. Com a mínim fins a Reis seguirà l'ambient purament d'hivern i amb fred molt intens.

Amb tants dies de fred sembla difícil que no hi hagi cap situació que provoqui algunes enfarinades a cotes baixes. A hores d'ara la possibilitat més alta que això pugui passar se centra en el dia 1, moment en el qual és probable que hi hagi algunes precipitacions en comarques de Girona i de Barcelona. Difícilment seran de neu per sota dels 500 metres, però sí que podria nevar al voltant dels 800, és a dir, en punts alts de la Catalunya Central i en cims del prelitoral. Al vessant nord del Pirineu les nevades s'aniran repetint durant bona part de la setmana, i dimecres tornarà a nevar fins al fons de les valls a la Vall d'Aran.