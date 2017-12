Ventades, neu i algunes pluges: nou canvi de temps abans del cap de setmana

En aquesta setmana amb constants canvis de temperatura avui toca una pujada clara del termòmetre. Aquest matí han desaparegut bona part de les glaçades d'ahir a primera hora, i al migdia també cal esperar temperatures entre 3 i 5 graus més altes que ahir. La pujada es notarà més com més al sud, en part perquè avui els núvols seran més esqueixats al sud que al nord.

Aquest dijous serà un dia amb més núvols que clarianes, però només al nord del Pirineu hi arribaran a caure precipitacions minses. Demà al matí un altre front farà nevar amb més ganes al Pirineu, tot i que les precipitacions només seran destacables al vessant nord de la serralada. La cota de neu rondarà al voltant dels 1000 metres, però anirà baixant a mesura que avanci el matí, de manera que la neu pot fer acte de presència fins i tot a les cotes més baixes. A partir del migdia també plourà en moltes comarques de Girona i a Menorca, pluges més aviat minses, però que en alguns punts de l'Empordà podrien arribar a acumular més de 10 l/m2.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per demà divendres Acumulacions de precipitació previstes per demà divendres

Dissabte i diumenge predominarà el sol, dissabte quedaran alguns núvols al Pirineu, i diumenge n'hi haurà alguns a la Costa Daurada. El cap de setmana la temperatura tornarà a baixar clarament. Diumenge i dilluns les glaçades es tornaran a fer presents en moltes comarques interiors i del Pirineu.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge

El vent també tindrà el seu paper en l'inici del cap de setmana. Avui i demà bufarà aponentat, i es deixarà sentir sobretot a les comarques centrals i del sud de Catalunya. Hi haurà cops de vent de 60 i 70 km/h en àmbits com el Penedès, l'Anoia i el Camp de Tarragona. Demà a la nit el vent anirà girant cada cop més a mestral i tramuntana, i dissabte a primera hora bufarà amb ratxes fortes a les Terres de l'Ebre, al Pirineu Oriental i a l'Empordà. Al nord dde Catalunya, a l'Ebre i a Menorca el vent hi durarà bona part del cap de setmana, tot i que diumenge bufarà amb menys ganes.

540x306 Cops de vent màxims previstos per demà a la tarda i nit Cops de vent màxims previstos per demà a la tarda i nit

Encara és aviat per entreveure com arribarem a Nadal, però hi ha escasses opcions que, més enllà dels ruixats de demà, hi hagi pluges una mica extenses abans del 25 de desembre. L'inici de la setmana que ve estarà marcat per una pujada de la temperatura, però no està gens clar encara si el Nadal d'aquest any serà suau o fred.