Ventades i xàfecs puntuals per encetar una setmana encara hivernal

Hem encetat setmana amb un matí més fred que ahir, sobretot a les comarques de Girona, on alguns termòmetres han arribat a marcar 6 o 7 graus menys que ahir a primera hora. La dinàmica del temps de les últimes setmanes continuarà aquesta; és a dir, el constant pas de sistemes frontals, més típic de latituds una mica més altes que la de casa nostra.

El front d'avui provocarà nevades al vessant nord del Pirineu, amb una cota que arribarà a baixar fins als 1.000 metres a última hora del dia. A la tarda també s'escaparan xàfecs sobtats en altres comarques del nord, sobretot al Ripollès, a la Garrotxa i a l'Alt Empordà, tot i que de forma puntual també podria ploure en altres comarques de Girona. En general, però, avui serà un dia amb pocs núvols.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

El front també provocarà que avui sigui un dia ventós en moltes comarques del centre i sud de Catalunya. En general el vent d'entre ponent i mestral no bufarà amb ratxes especialment fortes, però es deixarà sentir amb cops de més de 50 km/h. A l'extrem nord de Catalunya aquest migdia l'ambient serà més fred que ahir, però a la majoria de comarques la temperatura no canviarà gaire.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

El constant pas de sistemes frontals farà pujar i baixar la temperatura els dies vinents, però en general ens hem de quedar amb la idea que la setmana serà encara bastant hivernal. Demà farà més fred que avui, i tot i que dimecres i dijous les màximes tornaran a superar els 15 graus en molts indrets, cap al final de la setmana la sensació d'hivern s'accentuarà i les jaquetes continuaran fent falta.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Demà arribarà un nou front poc actiu. Al matí el cel quedarà bastant tapat, però a la tarda les clarianes guanyaran terreny. Dimecres ens visitarà el que podria ser el front més actiu de la setmana; a la tarda i vespre plourà en moltes comarques, tot i que seguint la línia del cap de setmana els xàfecs afectaran molt més les comarques de l'oest que les pròximes a la costa.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dimecres Acumulacions de precipitació previstes per dimecres

Segurament el cap de setmana hi haurà més canvis de temps, però encara és difícil saber on és més probable que hi hagi alguns xàfecs. La primavera costarà d'ensumar, però al mateix temps tampoc sembla probable cap entrada d'aire fred important ens els pròxims deu dies.