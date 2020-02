Barcelona bat el rècord de temperatura del febrer per segon any consecutiu

Som només a dia 4 de febrer, però ahir ja van caure alguns rècords de temperatura de tot el mes de febrer. L'Observatori Fabra de Barcelona va arribar aquest dilluns fins a 22,4 graus, una temperatura inèdita per a febrer en més de 100 anys. Es tracta del segon any consecutiu que se supera el rècord del segon mes de l'any al Tibidabo –l'any passat el dia 22 de febrer s'havia arribat a 22,2 graus–. Tampoc era gaire antic el rècord de l'any passat, l'anterior datava del 2016, fet que posa de manifest que els dies càlids al febrer són cada cop més freqüents.

És molt remarcable també el fet que el rècord del mes s'hagi produït sent només dia 3, fet que fa encara més extraordinària la temperatura d'aquest dilluns. Ahir la temperatura va arribar a pujar fins a 26,4 graus a Anglès, a la Selva, i també es van superar els 25 a Girona, a Figueres i a Tortosa. Set estacions més del Meteocat van superar la seva temperatura més alta per un mes de febrer, la majoria a l'Empordà i al voltant de Barcelona.

Rècord de temperatura màxima en un mes de febrer a 8 de les 146 estacions automàtiques de la XEMA que tenen >10 anys de dades. La majoria d'elles, situades entre el #Barcelonès i l' #Empordà pic.twitter.com/iBd19UesZC — Meteocat (@meteocat) February 3, 2020

L'entrada de la tramuntana i del mestral han provocat temperatures encara molt estranyes aquest matí a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà especialment. A les vuit del matí hi havia 20 graus a Amposta, a Espolla i als Alfacs, 19 a Tortosa, i temperatures també per sobre dels 15 al voltant de Barcelona. Aquest migdia la temperatura ja serà clarament més baixa que ahir al Pirineu i Prepirineu però en moltes comarques l'ambient encara serà càlid per a l'època.

La baixada de la temperatura serà més evident a partir del vespre i sobretot de cara a demà i dijous, dies en què el termòmetre fàcilment baixarà entre 5 i 10 graus respecte els últims dies. No arriba cap fredorada, sinó simplement una entrada d'aire fred que posarà els termòmetres a lloc tenint en compte que tot just ha començat el mes de febrer.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Avui serà un dia de fort vent a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, caldrà estar atents a ratxes de fins a 100 km/h en aquests sectors. El mestral també bufarà amb ganes al pla de Lleida i es deixarà sentir en moltes altres comarques centrals i del Camp de Tarragona. Tot plegat afavorirà la sensació de fred a la tarda i al vespre. Les ventades encara es deixaran sentir demà al matí, però aquesta situació de mestral i tramuntana no serà llarga, demà a la tarda minvarà clarament el vent.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest migdia Cops de vent màxims previstos per aquest migdia

Aquest dimarts ha començat encara amb boira en alguns punts de la Depressió Central i de la Catalunya Central, però avui el dia serà assolellat en general. Només hi haurà núvols espessos i algunes nevades tímides al vessant nord del Pirineu. La cota de neu baixarà dels 2.000 metres fins als 1.000 amb el pas de les hores.

La segona part de la setmana s'entreveu una mica més variable pel que fa a l'estat del cel, però les opcions de pluja seran igualment escasses. Entre dijous i dissabte hi haurà més estones de cel mig ennuvolat, sobretot a la costa i al prelitoral, però gairebé no plourà enlloc. Dissabte un front podria deixar algunes nevades al vessant nord del Pirineu, però en general sembla que caldrà esperar com a mínim fins a la setmana que ve per veure ploure una altra vegada.

Pel què fa a temperatures a llarg termini, no hi ha indicis de grans canvis de masses d'aire. L'ambient d'hivern que s'instal·larà demà marcarà el temps també de la segona part de la setmana. Hi haurà algunes pujades i baixades de temperatura però fins la setmana que ve els canvis seran poc notoris. És possible que cap a mitjans de mes arribi un altre tast de primavera, però això encara és incert.