Xàfecs de neu fins als 400 metres i risc de glaçades

Aquest dijous serà el dia més hivernal de la setmana. Els núvols i el vent han evitat algunes glaçades en comarques interiors, però avui el termòmetre ha baixat sota zero en més indrets que ahir. D'entre les temperatures mínimes d'avui, destaquen (en ºC):

La Tosa d'Alp, -10

Prats de Lluçanès, -3

Vic, -2

Cardona, -2

Olot, -1

Manresa, 0

Igualada, 1

Sabadell (Parc Agrari), 1

Girona, 2

Lleida, 4

Les Borges Blanques, 4

Barcelona, 6

Avui les glaçades han estat més importants en comarques com Osona, el Berguedà, el Solsonès, la Garrotxa i el Bages que no pas a la les valls del Pirineu. A l'Observatori Fabra del Tibidabo la temperatura mínima ha estat de 4 graus. Des de l'estiu passat s'ha baixat 14 vegades dels 5 graus al Tibidabo, 4 cops al novembre, 6 al gener i 4 al març. Hi ha hagut més dies freds fora de l'hivern que durant l'hivern. Segons dades de l'obervador Sergi Corral, al barri de Sant Andreu de Barcelona no hi feia tant de fred des del 15 de gener.

Els ruixats van guanyant protagonisme, aquesta matinada hi ha hagut algunes calamarsades a l'Empordà i la neu ha reaparegut al Pirineu. Amb el pas de les hores els ruixats s'estendran per gairebé qualsevol comarca, tot fa pensar que en molts casos seran xàfecs intensos i de poca estona. La cota de neu serà probablement molt irregular, però en general es mourà entre els 400 i els 700 metres. Els xàfecs intensos també poden provocar calamarsades o calabruixades. El gruix de precipitacions es produirà entre el migdia i primeres hores de la tarda, com més hores passin més cap al sud se situaran les pluges i nevades.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà s'obriran moltes clarianes, però els núvols encara seran espessos a estones al Pirineu i en algunes comarques de Girona. Depenent de com de ràpid s'obrin clarianes aquesta nit les glaçades es podrien estendre per Ponent i més zones prelitorals que avui. És molt probable que la pròxima matinada glaci en més indrets que avui.

El cap de setmana començarà amb un dissabte bastant enterbolit, però sense pluja. La temperatura pujarà clarament. Tot i que dissabte i diumenge no siguin dies de cel del tot serè, la temperatura es tornarà a situar al voltant dels 15 graus al migdia, diumenge fins i tot es pujarà per sobre d'aquest valor en moltes comarques. Diumenge s'entreveu un dia amb més clarianes, sobretot al matí, de cara a la tarda i nit podrien reaparèixer alguns xàfecs al Pirineu i en comarques de Girona i de Barcelona.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

La inestabilitat també marcarà la setmana que ve. Encara hi ha força incertesa sobre quins seran els moments amb més possibilitats de xàfecs extensos i com podria ser la cota de neu, però entre dimarts i dijous és molt possible que torni a ploure o nevar de forma extensa. També és probable que la setmana que ve la temperatura mantingui un to més d'hivern que de primavera, però encara és incert si farà tant de fred com avui o si la temperatura serà una mica més alta.