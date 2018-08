Xàfecs forts a l'est per encetar un cap de setmana de final d'estiu

Aquest divendres ha començat amb ben pocs núvols, però tot fa pensar que a partir de mig matí el temps s'embolicarà a l'est del Principat. En comarques com la Selva, el Gironès, el Maresme, Osona i la Garrotxa és bastant probable que a partir del migdia hi descarreguin ruixats localment forts que puguin deixar puntualment 20 o 30 litres per metre quadrat en poca estona. També a l'Empordà i al voltant de Barcelona el temps serà insegur aquest divendres, tot i que els últims mapes han rebaixat una mica la possibilitat de pluges fortes al voltant de la capital.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Dissabte serà un dia encara amb bastants intervals de núvols a les comarques de Girona i de Barcelona. Els ruixats sobtats tornaran a aparèixer, sobretot en comarques com la Garrotxa, el Ripollès i Osona, però en general seran més puntuals que avui. Diumenge el cel no quedarà del tot serè, però les clarianes predominaran.

La temperatura recularà clarament aquest cap de setmana. Avui les màximes ja seran 3 o 4 graus més baixes que ahir en moltes comarques del nord, però per contra l'entrada del mestral farà augmentar la temperatura a la Costa Daurada. Entre demà al migdia i diumenge al matí és quan es notarà més la refrescada. Sensació de final d'estiu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Les pujades i baixades de temperatura continuaran la setmana que ve. Entre dilluns i dimarts la calor tornarà a ser protagonista, però en general la setmana vinent no pinta tan clarament d'estiu com aquesta. L'escenari més probable per a la majoria de dies de la setmana que ve és el d'un ambient normal per ser principis de setembre, de calor moderada.

La tramuntana i el mestral bufaran moderats aquest cap de setmana. A les Terres de l'Ebre el vent es deixarà sentir sobretot avui i demà, mentre que a la Costa Brava serà especialment demà a la tarda i al vespre quan es farà protagonista, fins i tot al Baix Empordà i en punts de la Selva. En general el vent serà més fort que el cap de setmana passat.

La setmana que ve començarà amb més sol que núvols, però entre dimecres i dijous és probable que les tempestes reapareguin en molts sectors del Pirineu i Prepirineu, i també en força comarques interiors i prelitorals.