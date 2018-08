Xàfecs, tempestes i una clara davallada de la temperatura

La xafogor del litoral té les hores comptades. Avui arriba el canvi de temps que obrirà les portes al vent de tramuntana a l'Empordà i a l'arribada d'una massa d'aire més fresca que farà baixar la temperatura arreu.

Ja durant el matí s'esperen ruixats dispersos que poden afectar qualsevol punt del país. Tot i això, serà a partir de migdia quan les nuvolades creixeran amb força i podran descarregar xàfecs localment forts. Fins i tot, podran anar acompanyats de pedra i ratxes fortes de vent. En aquest sentit, hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya.

Les tempestes més importants començaran a primera hora de la tarda al Prepirineu oriental, al nord de la Catalunya Central i al voltant del massís dels Ports. Amb el pas de les hores es desplaçaran cap a l'est i el sud fins a afectar bona part de les comarques de Girona, les comarques de Barcelona i les del nord de Tarragona. De cara a la nit, els ruixats quedaran concentrats a la meitat sud del litoral i prelitoral. On semblen menys probables les grans tronades és al pla de Lleida. De matinada també arribaran xàfecs a les comarques de València i a les Illes Balears.

540x306 Precipitació prevista per avui / Model GFS - Araméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - Araméteo

Demà serà una jornada amb més clarianes a la meitat nord del país, però encara amb força núvols a la resta. Fins i tot, encara s'escaparan alguns ruixats al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre fins a primeres hores del matí. Durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est que deixaran algun ruixat local. Al sud de les Illes i al sector central del País Valencià els xàfecs s'allargaran durant tota la jornada.

Amb tot, el que més s'agrairà és el descens de la temperatura. Es notarà ja aquest vespre i, sobretot de cara a la nit i la matinada. La mínima se situarà entre 9 i 14 ºC al Pirineu, entre 14 i 19 ºC a bona part de l'interior i entre 18 i 23 ºC al litoral.

540x306 Temperatura mínima prevista per demà / Model GFS - Araméteo Temperatura mínima prevista per demà / Model GFS - Araméteo

La màxima de demà també quedarà més curta. Si avui encara es poden assolir els 33 o 34 ºC de manera puntual a Ponent, demà seran pocs els indrets que arribin als 30 a 32 ºC. A la majoria de comarques oscil·larà entre 24 i 29 ºC, mentre que al pla de Bages i a les comarques del pla de Lleida es mourà entre 27 i 32 ºC.

El cap de setmana pinta força tranquil, aprofitable per a gaudir de l'aire lliure. Dissabte tan sols hi haurà algun ruixat de tarda local a punts del Pirineu. Diumenge, sobretot durant la segona meitat del dia la nuvolositat anirà en augment, però no serà fins ben entrat el vespre quan podrien aparèixer els primers ruixats per l'oest del país. Entre diumenge i dilluns podríem tenir una nova tongada de xàfecs.