Dimarts amb més clarianes però encara amb alguns ruixats

L'obertura de clarianes ha facilitat que aquest matí la temperatura baixés respecte a les últimes nits, sobretot a les comarques de Girona, on en molts indrets avui a primera hora hi havia uns cinc graus menys que ahir. Al migdia l'ambient serà similar o fins i tot més càlid que ahir, tot i la fresca de primera hora.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui serà un dia més tranquil, però els intervals de núvols continuaran apareixent en moltes comarques del Pirineu i en molts sectors del prelitoral. A la tarda fins i tot es podrien escapar ruixats puntuals al voltant de la Serralada Transversal o al Pirineu, ruixats que ja de nit es faran també probables a l'Empordà i, amb menys seguretat, en altres comarques de Girona.

Demà serà un dia més variable i més insegur, els ruixats irregulars afectaran sobretot les comarques de Girona i punts del Pirineu, però no seran descartables també a la Catalunya Central i en punts del prelitoral. Núvols i ruixats combinats també amb moltes estones de sol.

Acumulacions de precipitació previstes per a demà

Ahir parlàvem d'una possible nova situació de pluges, vent i mala mar de cara a dijous i divendres. Avui els mapes del temps concedeixen menys possibilitats que ahir a les pluges abundants a Catalunya, i centren les precipitacions molts abundants sobretot al País Valencià. Encara hi ha incertesa en el pronòstic, però en tot cas, si acaben arribant, les pluges intenses afectarien sobretot les comarques de Girona i especialment les Terres de l'Ebre i no seran tan extenses com en l'últim episodi. Dijous serà el dia amb més núvols i temps més insegur en general, divendres les clarianes ja guanyaran terreny.

Acumulacions de precipitació previstes per a dijous

El que sí que entrarà amb més seguretat és el vent de gregal, un vent moderat que es deixarà sentir amb cops de fins a 50 km/h a la costa entre dijous i divendres i que farà que la situació marítima torni a ser complicada. Al País Valencià les pluges sí que s'entreveuen fortes entres dijous i divendres, amb acumulacions de més 100 l/m2 en força comarques.

De cara al cap de setmana, dissabte podria ser encara un dia mig ennuvolat i amb possibilitat de ruixats puntuals a la tarda en algunes comarques interiors, però de cara a diumenge el sol predominaria en general.

Tot i el vent i el pròxim canvi de temps, no hi haurà grans canvis de masses d'aire els set dies vinents. L'augment dels núvols entre demà i dijous farà baixar la sensació tèrmica al migdia, però el cap de setmana la temperatura continuarà superant amb facilitat els 20º al centre de la jornada. El fred continuarà relegat només a la matinada.