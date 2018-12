El 2018 s'acomiadarà amb anticicló però amb menys boires

Aquest diumenge ens llevem amb menys boires que ahir a les fondalades de l’interior i això s'ha traduït en un fort descens de les temperatures aquesta matinada. Allà on no hi ha hagut boira la temperatura ha baixat amb força i les glaçades han estat intenses gairebé fins a tocar del mar, com és el cas de la Costa Brava: Sant Pere Pescador ha baixat fins a -1º. La nit també ha tornat a ser freda amb glaçades potents a moltes valls pirinenques, entre les quals, destaquem els següents valors:

Das, -7º

Guixers, -7º

el Pont de Suert, -7º

Sant Romà d'Abella, -6º

Prades, -5º

La Vall d'en Bas, -5º

Cardona, -4º

Vilobí d'Onyar, -4º

Llagostera, -3º

Torredembarra, 5º

Durant aquest matí, les temperatures es recuperaran amb més rapidesa que ahir i molts valors del litoral o fins i tot alguna vall pirinenca, superaran amb certa facilitat els 15ºC i podrien acostar-se als 20ºC.

540x306 Previsió de temperatures màximes prevista per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Previsió de temperatures màximes prevista per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

540x306 Diferència de temperatures màximes d'ahir dissabte, respecte avui diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes d'ahir dissabte, respecte avui diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

D’altre banda, tenim bones notícies pels no amants de la boira. Durant la jornada d’avui, a mesura que vagin avançant les hores, esperem que la majoria de les boires de l’interior s’alcin i fins i tot puguin desaparèixer en molts indrets. Potser cap a on més li costarà serà cap a la conca de Tremp o el nord del pla de Lleida i altiplà central, però creiem que a bona part de la Catalunya central i Osona, el sol acabarà fent acte de presència durant la tarda.

540x306 Previsió de cops de vent màxims per avui diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Previsió de cops de vent màxims per avui diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

El vent de mestral seguirà bufant de moderat a fort a les terres de l’Ebre i també al nord de l’Alt Empordà. Precisament aquest vent, serà el principal responsable de que marxin moltes de les boires de la vall de l’Ebre.

Com començarà 2019?

Doncs sembla que seguirem amb anticicló fins reis com a mínim. Això es tradueix amb el mateix panorama de temps que hem anat tenint aquestes darreres jornades, és a dir, sol i boires. Aquestes tornaran a fer acte de presencia de cara als propers dies. Tot sembla indicar això si, que les temperatures a mesura que ens anem apropant a reis aniran davallant i farà més fred arreu.

D’altre banda, com es pot observar en la gràfica de probabilitat de pluja, sembla que ben bé fins reis seguirem sense precipitacions de cap mena.