S'acosta un cap de setmana ventós, mig ennuvolat i poc fred

Tot i que aquest dijous ha començat amb temperatures entre 3 i 5 graus més baixes que ahir a Ponent i a les Terres de l'Ebre, les temperatures sota zero han tornat a ser escasses fora del Pirineu. A la serralada, això sí, el fred és protagonista: aquest nit a les cotes altes del Pirineu el termòmetre ha baixat fins als -8 graus a Boí i a la Tosa d'Alp.

Aquest dijous la temperatura serà en general una mica més alta que ahir, però cal tenir en compte que el vent bufarà moderat en moltes comarques centrals i del sud. El vent d'entre ponent i mestral rebaixarà la sensació tèrmica, i avui tornarà a bufar amb cops puntualment forts al Camp de Tarragona i en punts de l'altiplà central.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

Aquesta nit ha plogut amb ganes en alguns punts de la Selva, del Maresme i del Vallès. Han sigut ruixats molt locals però que han deixat 35 l/ m2 a Mataró, 15 a Arenys de Mar, 14 a Cabrils, 12 a Vilanova del Vallès i fins i tot algunes dècimes de litre també al Barcelonès. Aquestes pluges no es repetiran durant el dia, però en canvi sí que continuaran les nevades intermitents al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que s'anirà enfilant i superarà els 1.500 metres.

Aquest cap de setmana començarà amb un cel enterbolit o mig ennuvolat en moltes comarques, però ni demà ni dissabte no plourà ni nevarà. Entre demà i dissabte la temperatura tornarà a pujar clarament, i les màximes s'enfilaran altra vegada per sobre dels 20 graus en algunes comarques de la costa i del prelitoral. Les nits i els matins tampoc seran freds. El vent seguirà bufant moderat durant el cap de setmana, no serà un vent fort però tant demà com dissabte i diumenge bufarà amb cops que superaran els 50 km/h en moltes comarques. Tot i que la temperatura sigui alta per a l'època, el vent mantindrà una certa sensació tèrmica de final d'hivern.

Diumenge començarà a arribar un canvi de temps més important que portarà nevades importants al Pirineu i pluja en moltes comarques. A partir del migdia plourà en moltes comarques del Pirineu i Prepirineu, fins i tot a Ponent, però serà especialment dilluns quan les precipitacions s'estendran i es faran més abundants. Els models de previsió han fet augmentar avui les possibilitats que dilluns plogui amb certes ganes a la majoria de comarques, amb una cota de neu que podria baixar fins als 1.000 metres al Pirineu, i fins i tot ser més baixa al vessant nord de la serralada. La nevada d'entre dilluns i dimarts podria deixar més de 20 cm de neu en molts sectors del Pirineu Occidental.

651x366 Probabilitat en tant per cent que dilluns se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dilluns se superin els 5 l/m2

Sembla que amb el març començarà una nova tendència en el temps. La setmana que ve les borrasques ens passaran més a prop i això pot fer que les nevades vagin apareixent amb certa freqüència al Pirineu. Més enllà de dilluns no hi ha encara clara cap altra possibilitat de pluja en general, però el temps serà més variable i menys monòton. El primer tram del març la temperatura mantindrà encara un cert to hivernal, però no hi ha cap entrada potent d'aire fred a la vista.