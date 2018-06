S'acosta una tongada de xàfecs sobtats que no evitarà la calor forta

Una franja de núvols ha enterbolit de matinada el cel en moltes comarques centrals i del nord-oest. Tot fa pensar que els núvols es desfaran aviat, i que avui el sol predominarà. A la tarda creixeran més nuvolades que ahir en punts de muntanya, però només al sistema Ibèric i al voltant dels Ports és possible que hi descarreguin alguns ruixats sobtats.

Avui la situació marítima serà tranquil·la i les banderes verdes predominaran a les platges. La marinada bufarà amb poca força. Demà a la tarda el vent girarà a garbí, i serà més molest, sobretot al sud de la Costa Brava.

Aquest dimarts la calor serà similar a la d'ahir, amb una temperatura bastant controlada i poques màximes de més de 30º. A partir de demà el termòmetre farà un salt cap amunt, i bona part de la setmana la passarem amb temperatures un parell de graus més altes que avui. La calor tocarà sostre el cap de setmana, no hi haurà cap pic de calor extraordinari, però dissabte i diumenge la temperatura tornarà a superar els 35º a l'interior, i la sensació tèrmica s'acostarà a aquest valor a la costa.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Entremig arribarà una tongada de xàfecs i tempestes per primer cop en força dies. Demà a la tarda ja hi haurà ruixats i tronades al Pirineu i Prepirineu, i també alguns xàfecs a les Terres de l'Ebre i als Ports. De nit el temps serà insegur, però serà sobretot dijous entre mig matí i mitja tarda quan les tempestes s'estendran per més indrets. Els xàfecs afectaran qualsevol comarca interior, molts punts del prelitoral, i sobretot el Pirineu i Prepirineu, on podria haver-hi alguns ruixats forts que descarreguin més de 20 l/m2 en poca estona. Només de manera esporàdica la pluja arribarà a la costa.

Sovint les tongades de xàfecs van acompanyades d'una entrada d'aire fresc a l'estiu, però aquest no serà el cas. Dissabte i diumenge la temperatura tocarà sostre. És aviat per saber si aquesta calor s'allargarà durant la setmana que ve, tot i que a hores d'ara el més probable és que no, que els canvis de masses d'aire evitin de moment una situació de calor forta gaire perllongada.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a dimecres