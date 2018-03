La neu acumula gruixos rècord al Prepirineu i deixa un Montseny de postal

La ratxa de pluges i nevades que arrosseguem des de final de gener és impressionant i ha tingut un altre episodi important aquest cap de setmana. La borrasca d'aquest dissabte va deixar un paisatge absolutament de postal al Montseny, tal com van poder testimoniar els observadors Enric Navarrete, Jordi Rodoreda i Jesús Puigmartí, que s'hi van enfilar amb les seves càmeres i ens n'han fet arribar fotografies. Costa de creure una acumulació tan important de neu poc per sobre dels 1.000 metres al Montseny a tocar del mes d'abril. La nevada va ser ventada a causa del gregal que va arribar fins als 116 km/h al Puig Sesolles.

No tenim la certesa que la nevada del Montseny hagi suposat algun tipus de rècord, però les precipitacions que del Prepirineu sí que han fet caure alguns registres històrics. Segons el Meteocat, al nord del Cadí durant aquest cap de setmana s'han acumulat 45 centímetres de neu, al Port del Comte 44, a Ulldeter 26, a la Bonaigua 20 i a Núria 16.

A la cota 2.300 del Port del Comte el gruix total acumulat ahir era de 132 centímetres, el que suposa el màxim absolut des que es guarden aquestes dades en aquella zona (15 anys). L'estació de Cadí Nord també va igualar el seu màxim en 14 anys: ahir hi havia acumulats 201 centímetres, a només 1 cm del rècord del 18 d'abril del 2009. Una altra dada xocant és la de Núria, on segons dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya hi ha acumulats 105 centímetres de neu, un gruix 5 vegades superior a la mitjana dels últims anys per a aquesta època, que és de poc més de 20.