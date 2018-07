La calor afluixarà a curt termini però tornarà a ser angoixant el cap de setmana

Les tempestes d'ahir a la tarda i vespre han refrescat l'ambient. Avui en molts indrets el dia ha començat amb entre 1 i 3 graus menys que ahir, un canvi que poc o molt també es traslladarà a les temperatures del migdia. D'entre les pluges més abundants d'ahir en destaquem (en l/m2):

Gisclareny, 29

Tírvia, 25

Ulldeter (cota 2.400), 25

Espot (cota 2.500), 23

Montellà i Martinet (cota 2.100), 23

Alforja, 21

Les Planes d'Hostoles, 17

Tortosa, 13

Alguns ruixats van anar acompanyats de pedra, per exemple a Aldover, al Baix Ebre i a Vallcebre a l'Alt Berguedà.

Pedregada aldover aquesta tarde tv3# pic.twitter.com/9Eipp6QN16 — sonia lluis (@katu_77) July 9, 2018

També al Maestrat va haver-hi tempestes impressionants ahir a la tarda, com aquesta que es va produir a Coratxà i que va provocar una ratxa de vent de 95 km/h.

Aquesta tarda es repetiran alguns xàfecs al Pirineu i en comarques com la Selva, Osona i el Gironès, però avui les nuvolades tindran menys força. En general els xàfecs deixaran menys aigua i afectaran menys indrets que ahir.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Amb el pas de les hores avui la situació marítima anirà millorant a les platges de la Costa Vermella i al voltant del Cap de Creus, i en canvi l'estat del mar empitjorarà a la Costa Daurada, on a la tarda podrien aparèixer algunes banderes grogues. El vent de sud bufarà moderat al migdia en algunes platges del sud de Catalunya.

Entre demà i dijous la temperatura recularà, sobretot a la costa, al prelitoral i a la Catalunya Central, on l'ambient serà més suportable que els últims dies. Temperatures 2 o 3 graus més baixes, tant en el termòmetre real com en els valors de sensació.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Les temperatures més altes d'aquesta setmana, però, encara han d'arribar. Entre dissabte i diumenge la calor tornarà a ser molt intensa, amb màximes que podrien arribar fins als 40 ºC a l'interior i temperatures de xafogor per sobre dels 35 ºC a la costa. És un altre pic de calor que no tindrà continuïtat la setmana vinent, ja que a partir de dilluns el més probable és que tornem a temperatures més normals o fins i tot per sota del que tocaria.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents continuaran sent de sol als matins i nuvolades a les tardes. Demà i dijous els ruixats i tempestes tornaran a afectar molts sectors del Pirineu i Prepirineu, però en canvi no seran tan probables al prelitoral i a prop de mar. Demà els ruixats descarregaran sobretot al terç nord de Catalunya i podrien ser localment forts en àmbits com el Ripollès, la Garrotxa o també a l'interior de l'Empordà. El cap de setmana les tempestes de tarda seran bastant menys probables, fins i tot al Pirineu.