Els aiguats podrien acumular més de 100 l/m2 entre avui i demà

Les actualitzacions dels models meteorològics d'aquest matí no han posat fi a la incertesa en el pronòstic, però el més probable és que entre aquest vespre i demà al matí una situació de pluges fortes afecti moltes comarques de la meitat est, especialment les de Girona i de Barcelona.

Les pluges s'entreveuen molt irregulars i intermitents, però en alguns moments podrien descarregar amb intensitat forta i deixar acumulacions de 30 o 40 l/m2 en poca estona. Entre avui i demà és possible que en alguns indrets s'hi acumulin més de 100 l/m2, això podria passar tant en punts de la costa, com en sectors de les Guilleries, del Collsacabra, del Pirineu Oriental o de la serra de l'Albera.

Aquest dimarts ha començat ja amb algunes pluges fortes en punts de la costa central i en comarques de l'altiplà central i de Ponent, però el més probable és que durant el matí aquests ruixats vagin minvant, i que al migdia hi hagi una treva. Ha de ser a última hora i fins demà al matí quan plogui de forma més extensa i abundant.

D'entre les pluges més abundants entre ahir i aquest matí fins a les 9 en destaquem (en l/m2):

Port de Barcelona, 57

Barcelona (les Corts), 57

Barcelona (Plaça de Sants), 54

L'Hospitalet de Llobregat, 38

Figueres, 31

Sant Pere Pescador, 29

Roses, 22

Cunit, 19

El Vendrell, 17

Figueres, 15

Blancafort, 12

Vilafranca del Penedès, 11

Aquest matí la tempesta que descarregava davant de la costa central ha anat acompanyada d'una imponent mànega, encara més ampla que la que ja es va poder veure ahir a la tarda.

Les pluges aniran acompanyades de vent d'entre xaloc i llevant, que tot i que no serà fort en cap moment, sí que aixecarà onades de més de dos metres en alguns punts de la costa central i de la Costa Brava, sobretot durant les últimes hores d'avui i les primeres de demà.

Aquest canvi de temps farà entrar aire més càlid. Avui tot i la inestabilitat la temperatura pujarà una mica més que ahir, i els dies vinents la pujada serà més clara, sobretot a les comarques de la meitat oest. Arribarem al cap de setmana amb algunes màximes de fins a 25 graus, l'ambient serà més d'estiu que de tardor.

El temps del pont anirà de més a menys. Divendres s'entreveu assolellat, però probablement a mesura que avanci el cap de setmana els núvols aniran enterbolint cada cop més el cel. Tot i que encara és aviat per precisar-ho, és possible que diumenge torni a ploure a força comarques. La temperatura recularia progressivament però l'ambient no serà tan fred com en aquest inici de setmana.

Abans d'això, el pas d'un altre front provocarà també algunes pluges dijous a la tarda, xàfecs que afectaran sobretot la meitat oest de Catalunya. Entremig demà a la tarda i dijous al matí és probable que predominin les clarianes.