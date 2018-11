Un nou temporal marcarà el temps del cap de setmana

Aquesta nit i matinada els ruixats sobtats han començat a afectar diverses comarques de la costa i del prelitoral. Són xàfecs més aviat locals, però molt estàtics i molt abundants en alguns indrets. Al nord de Barcelona els ruixats han deixat fins a 100 l/m 2, segons han registrat alguns pluviòmetres de particulars associats a la xarxa Meteoclimatic. Les pluges fortes, però, també afecten punts de les Terres de l'Ebre i sectors del Gironès, de la Selva, de l'Empordà, delBaix Llobregat i del Vallès. D'entre els aiguats més abundants d'aquestes últimes hores fins a les 10 del matí destaquem (en l/m 2):

Mas de Barberans, 119

Barcelona (Sant Genís dels Agudells), 108

Fogars de la Selva, 101

Barcelona (Sant Gervasi), 96

la Bisbal d'Empordà, 90

Llagostera, 89

Barcelona (Tibidabo), 90

Cassà de la Selva, 86

la Tallada d'Empordà, 83

Valldoreix, 82

Molins de Rei, 78

Roquetes (PN dels Ports), 77

Sant Cugat del Vallès, 72

Olesa de Montserrat, 67

Sant Quirze del Vallès, 46

Vallirana, 31

Ulldecona, 30

Girona, 3

En canvi, en moltes comarques gairebé no hi ha plogut, fins i tot en alguns indrets pròxims a totes aquestes localitats les pluges han sigut escasses.

Avui els ruixats irregulars continuaran apareixent en molts punts de la costa i del prelitoral. Seran pluges molt intermitents que quan apareguin poden deixar alguns aiguats sobtats. Al matí els ruixats més probables afectaran les comarques de Girona i algunes de Barcelona, però de cara a la tarda i al vespre seran cada cop més probables cap al sud de Catalunya: a les Terres de l'Ebre entre aquesta nit i demà al matí també hi podrien descarregar alguns aiguats que acumulin molta aigua en poca estona.

En general demà serà un dia de cel mig ennuvolat, només amb ruixats a les Terres de l'Ebre i, esporàdicament, en altres comarques de la meitat oest. També dissabte començarà amb cel mig ennuvolat, però a mesura que avanci el cap de setmana el temps empitjorarà.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes entre dissabte a última hora i diumenge Acumulacions de precipitació previstes entre dissabte a última hora i diumenge

Entre dissabte al vespre i diumenge és probable que reapareguin alguns aiguats, que amb els mapes d'avui s'entreveuen sobretot probables a les comarques de Girona i a la Catalunya del Nord. Diumenge els xàfecs podrien deixar més de 50 l/m 2 en algunes d'aquestes comarques, i aiguats de més de 100 l/m 2 en alguns punts de muntanya. Al Pirineu Oriental la nevada podria ser molt abundant, ja que el canvi de temps anirà acompanyat d'una baixada de la temperatura que pot fer baixar la cota de neu per sota dels 2.000 metres. El vent de llevant diumenge provocarà un temporal marítim, sobretot a la Costa Brava.

540x306 Cota de neu aproximada prevista per diumenge al migdia Cota de neu aproximada prevista per diumenge al migdia

El Meteocat ha activat diversos avisos de situació meteorològica de perill. Fins aquesta pròxima nit hi ha avisos per pluges intenses i per possibles acumulacions de més de 100 l/m2 gairebé en qualsevol comarca de la costa i del prelitoral. De cara a dissabte per ara hi ha activat un avís per mala mar de grau 5 sobre 6, gairebé el més alt. El Meteocat alerta ja, per tant, d'un temporal marítim dur durant el cap de setmana, sobretot a la Costa Brava.

540x306 Avís del Meteocat per possibles ruixats forts durant aquest dijous Avís del Meteocat per possibles ruixats forts durant aquest dijous

El temps serà insegur i mig ennuvolat arreu durant el cap de setmana, però no a tot arreu s'entreveuen pluges. Quan és més probable que els xàfecs s'estenguin i afectin la major part de comarques és de cara a diumenge a la tarda.

La temperatura baixarà clarament a partir de dissabte i sobretot de cara a diumenge. Aquest cap de setmana potser no farà un fred de ple hivern, però el canvi d'ambient serà notori i caldrà abrigar-se més que els últims dies. Entre avui i diumenge la temperatura baixarà uns 5 graus en general i fins a 8 o 9 graus al Pirineu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Com acabarà el mes de novembre encara és molt incert. Hi ha possibilitats que a partir de dimecres vinent el fred augmenti i entrem en una fase de temps clarament hivernal, però aquest escenari encara no és el més probable. Dilluns podrien continuar les pluges i segurament durant la setmana que ve hi haurà més moments en què calgui obrir el paraigua. Res fa pensar que hàgim d'entrar en una fase de temps més monòton.

Pluges de més de 300 l/m2 al País Valencià

Els aiguats més forts d'aquestes últimes hores, però, han descarregat al sud del País Valencià, on l'AEMET hi té activats avisos de perill màxim. Destaquen els més de 300 l/m2 en 12 hores que s'han acumulat en diferents punts de la comarca de la Safor, però en molts altres indrets s'han superat els 100 l/m2.