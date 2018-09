Una altra setmana de temps variable i xàfecs sobtats

Aquest dilluns ha començat amb intervals de núvols en força comarques de l'est, núvols en general poc compactes. Els mapes del temps fan pensar que avui tornarà a ser un dia amb sol i núvols que s'aniran combinant a estones. A la tarda hi haurà més tempestes que ahir. Els ruixats afectaran sobretot sectors del Pirineu i el Prepirineu, tot i que no són gens descartables tampoc en comarques més pròximes a la costa. De nit és quan serà més probable que la pluja aparegui arran de mar.

Avui la temperatura es mantindrà sense grans canvis, però demà i dimecres la calor serà més intensa. Aquest dimarts i dimecres la sensació d'estiu serà més evident i la temperatura de xafogor s'acostarà fins als 35 ºC en alguns casos. Globalment, però, les temperatures de la setmana seran molt similars al que hem anat tenint els últims dies. Dijous el termòmetre tornarà a baixar i la sensació de final d'estiu serà la que predominarà més els pròxims set dies.

Demà i dimecres el temps no serà gaire diferent. Tot i que aquesta nit hi pugui haver tempestes a la costa, en general aquest dimarts farà molt de sol a prop de mar. Al Pirineu i el Prepirineu les tempestes de tarda sovintejaran i seran localment fortes. Alguns xàfecs curts però intensos podrien afectar també comarques de Ponent. Dimecres serà un dia més enterbolit en general i les tempestes de tarda encara afectaran més indrets interiors i de muntanya.

La incertesa dels pronòstics fa difícil aventurar com serà la segona part de la setmana. Per ara el més probable és que dijous i divendres continuï el temps canviant, i que augmenti la possibilitat de xàfecs puntuals a la costa i al prelitoral. Al Pirineu i en altres punts de muntanya continuarà probablement el risc de tempestes localment fortes. No hi ha indicis tampoc de temps gaire més tranquil de cara a dissabte i diumenge, però tampoc sembla probable una situació de pluges continuades o més extenses.